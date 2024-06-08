“Maior produção da minha carreira”, diz Miguel Arraes sobre filme Grande Sertão

Dirigido por Guel Arraes, o filme transpõe a saga de Riobaldo e Diadorim para um cenário urbano marcado por conflitos entre bandidos e policiais. A trama, situada em um futuro próximo, aborda a guerra urbana e seus impactos na vida dos jovens protagonistas. Arraes, que dedicou cinco anos ao maior e mais desafiador projeto de sua carreira, apresenta uma visão subdistópica que dialoga com os problemas sociais atuais. Veja a entrevista.