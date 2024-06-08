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Entrevista

“Maior produção da minha carreira”, diz Miguel Arraes sobre filme Grande Sertão

O filme estreou nesta quinta. Diretor e elenco deram entrevista para o HZ e revelaram detalhes dos bastidores. Confira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 09:56

Luisa Arraes e Caio Blat em cena do filme 'Grande Sertão', dirigido por Guel Arraes
Luisa Arraes e Caio Blat em cena do filme 'Grande Sertão', dirigido por Guel Arraes Crédito: Helena Barreto/Divulgação
Nesta semana chegou aos cinemas a nova adaptação do clássico literário "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa. A obra, escrita há quase 70 anos, ganha vida novamente nas telonas, agora com uma roupagem contemporânea e ambientação em um complexo de favelas no Brasil futurista, mas mantendo a essência poética da linguagem original.
Dirigido por Guel Arraes, o filme transpõe a saga de Riobaldo e Diadorim para um cenário urbano marcado por conflitos entre bandidos e policiais. A trama, situada em um futuro próximo, aborda a guerra urbana e seus impactos na vida dos jovens protagonistas. Arraes, que dedicou cinco anos ao maior e mais desafiador projeto de sua carreira, apresenta uma visão subdistópica que dialoga com os problemas sociais atuais. Veja a entrevista.

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