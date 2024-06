“Mostra o ponto de vista do bandido”, diz José Júnior sobre nova série do Globoplay

Inspirada na história das facções do Rio de Janeiro - e mergulhada em realidade -, ‘O Jogo que Mudou a História’, série Original Globoplay, estreia no dia 13 de junho. E antes do público acompanhar de perto o desenrolar da trama, HZ conversou com o elenco para saber de todos os detalhes da produção.



“É uma série que tem 12 protagonistas, 70% do elenco é preto. Gravamos em favelas reais, não teve estúdio. É uma série que traz histórias reais e pouca liberdade poética. Mostra o ponto de vista do preto, do bandido, do morador de favela, do agente penitenciário. Vai impactar bastante quem assistir”, destaca o produtor da série, José Junior.