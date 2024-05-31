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Conheça 5 lançamentos do Prime Video em junho

Confira algumas das grandes estreias que chegam ao catálogo do streaming. Há opções de documentário e também série de ação
Portal Edicase

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Publicado em 31 de Maio de 2024 às 17:00

Imagem Edicase Brasil
O mês de junho chega com lançamentos aguardados pelos fãs Crédito: Diego Thomazini | Shutterstock
Junho chega com grandes lançamentos no Prime Video. Neste mês, há a estreia da 4ª temporada de ‘The Boys’, com episódios repletos de ação e luta para impedir, mais uma vez, que o Capitão Pátria destrua o mundo. Para os fãs da talentosa cantora Celine Dion, há o tão esperado documentário que presta homenagem à sua carreira.
Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos de junho.

1. Prisma (06/06) 2ª temporada

Imagem Edicase Brasil
Na série ‘Prisma’, acompanhamos a jornada de autodescoberta dos irmãos Andrea e Marco Crédito: Reprodução digital | Prime Vídeo
A série italiana, dirigida por Ludovico Bessegato, acompanha a jornada de descoberta dos irmãos gêmeos Andrea e Marco, interpretados por Mattia Carrano. Apesar de serem idênticos, eles vivem vidas completamente diferentes. Na segunda temporada, a série segue explorando a transição dos irmãos da adolescência para a vida adulta, enquanto enfrentam desafios de autoaceitação e precisam lidar com seus amigos e a família. A trama aborda temas profundos de identidade e crescimento pessoal.

2. The Boys (13/06) 4ª temporada

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Na quarta temporada de ‘The Boys’, eles precisam juntar forças para salvar o mundo do Capitão Pátria Crédito: Reprodução digital | Prime Vídeo
A série de sucesso, adaptada dos quadrinhos homônimos criados por Garth Ennis e Darick Robertson, chega à sua quarta temporada. Mantendo o ritmo eletrizante das temporadas anteriores, ‘The Boys’ continua a explorar a intensa batalha entre os heróis e os anti-heróis. Agora, eles enfrentam o desafio de salvar o mundo, com Victoria Neuman (Claudia Doumit) perigosamente próxima de assumir a presidência sob o controle de Capitão Pátria (Antony Starr). A equipe precisa unir forças para impedir que o caos se instale antes que seja tarde demais.

3. Federer: Twelve Final Days (20/06)

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‘Federer: Twelve Final Days’ mostra os bastidores da aposentadoria de Roger Federer e a sua última competição Crédito: Reprodução digital | Prime Vídeo
O documentário, dirigido por Asif Kapadia e Joe Sabia, captura as emoções dos últimos dias da carreira do campeão de tênis Roger Federer, enquanto ele se prepara para o seu último campeonato, a Laver Cup de 2022. Este longa é uma homenagem comovente ao atleta e uma reflexão sobre o fim de sua carreira e seu legado no tênis. O filme inclui entrevistas com a esposa de Federer, Mirka, e com seus principais rivais, incluindo Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

4. Eu Sou: Celine Dion (25/06)

Imagem Edicase Brasil
‘Eu Sou: Celine Dion’ mostra os feitos da cantora e a sua batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida Crédito: Reprodução digital | Prime Vídeo
O documentário , dirigido por Irene Taylor, oferece um olhar detalhado sobre a carreira da cantora Celine Dion, destacando os desafios pessoais e profissionais que ela enfrentou, incluindo sua batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida, uma condição neurológica que afeta significativamente sua capacidade de se apresentar nos palcos. A produção é uma homenagem às conquistas da cantora e ao carinho de seus fãs. 

5. Minha Lady Jane (27/06)

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‘Minha Lady Jane’ mostra a história do reinado de Lady Jane Grey de outra forma  Crédito: Reprodução digital | Prime Vídeo
A série oferece uma versão alternativa do breve reinado de Lady Jane Grey, que durou apenas nove dias, inspirada no livro homônimo de Gemma Burgess. Com oito episódios emocionantes, somos transportados para uma história completamente nova . Nesta versão, Lady Jane (Emily Bader) não é uma mera vítima do destino, mas uma jovem brilhante e obstinada que assume o controle de sua própria narrativa. Determinada a salvar a si mesma, ela enfrenta os vilões que cobiçam sua coroa e vida, em uma trama repleta de intriga e ação.

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