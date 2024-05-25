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Streaming

Netflix tem 183 bilhões de horas assistidas em 2023

"Wandinha", "Alerta Vermelho" e "Round 6" são os maiores títulos de todos os tempos da plataforma. Confira mais detalhes do relatório
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2024 às 10:05

Imagem Edicase Brasil
Netflix divulgou relatório de métricas das séries e filmes mais populares entre julho e dezembro Crédito: Shutterstock
A Netflix divulgou nessa quinta-feira (23) o relatório de métricas das séries e filmes mais populares no aplicativo entre julho e dezembro de 2023. Conforme o informativo, os usuários viram 90 bilhões de horas do streaming no período. Ao todo, foram 183 bilhões de horas no ano passado.
Conforme a empresa, a produção estrelada por Jenna Ortega, "Wandinha", o filme "Alerta Vermelho" e a série "Round 6" são os maiores títulos de todos os tempos da plataforma e garantiram 185 milhões de visualizações somente no ano passado.
Esse é a segunda edição do relatório de engajamento da empresa, complementando o primeiro semestre do ano passado. O What We Watched: A Netflix Engagement Report cobre 99% de toda a visualização do streaming.
O relatório aponta ainda as produções coreanas, espanholas e japonesas como os três maiores polos de visualizações fora da língua inglesa, destacando "Pacto de Silêncio" (21 milhões), do México, "Mask Girl" (19 milhões), da Coreia, e "Yu Yu Hakusho" (17 milhões), do Japão.
Títulos licenciados, como "Suits", também fizeram sucesso na plataforma no segundo semestre de 2023. A série de advogados que tem no elenco a duquesa de Sussex, Meghan Markle, obteve 144 milhões de visualizações em suas nove temporadas, seguida da série "Jovem Sheldon" (88 milhões) "Grey's Anatomy" (51 milhões), "Gossip Girl" (49 milhões) e a produção dos anos 2000 "Gilmore Girls", com 45 milhões.
Além dos filmes e séries, documentários de esportes e reality shows aparecem entre os sucessos, como "BECKHAM", 44 milhões de visualizações, "Untold: Johnny Football" (14 milhões), "Isso é um Bolo?" (21 milhões), "Casamento às Cegas" (20 milhões) e "O Ultimato: ou Casa ou Vasa" (12 milhões).

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