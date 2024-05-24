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Netflix volta a aumentar preço da assinatura no Brasil; saiba valores

Assinatura Padrão teve o maior aumento, com uma variação de 12,5% em relação ao preço antigo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Maio de 2024 às 13:38

Imagem Edicase Brasil
Netflix volta a aumentar preço da assinatura no Brasil Crédito: MAXSHOT.PL | Shutterstock
Na noite desta quinta-feira (23), a Netflix anunciou o aumento do preço de todos os seus planos de assinatura.
A empresa já está cobrando R$ 21 mensais pelo plano Padrão com anúncios, R$ 45 pelo Padrão e R$ 60 pelo plano Premium.
A assinatura Padrão teve o maior aumento, com uma variação de 12,5% em relação ao preço antigo.
Padrão com Anúncio: de R$ 18,90 para R$ 20,90
Padrão: de R$ 39,90 para R$ 44,90
Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90
A empresa ainda não divulgou se os novos valores serão cobrados apenas para novos assinantes ou se usuários antigos também pagarão o valor atualizado. O UOL questionou a plataforma sobre o assunto, mas ainda não obteve resposta.

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