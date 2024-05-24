Netflix volta a aumentar preço da assinatura no Brasil; saiba valores

Netflix volta a aumentar preço da assinatura no Brasil Crédito: MAXSHOT.PL | Shutterstock

Na noite desta quinta-feira (23), a Netflix anunciou o aumento do preço de todos os seus planos de assinatura.

A empresa já está cobrando R$ 21 mensais pelo plano Padrão com anúncios, R$ 45 pelo Padrão e R$ 60 pelo plano Premium.

A assinatura Padrão teve o maior aumento, com uma variação de 12,5% em relação ao preço antigo.

Padrão com Anúncio: de R$ 18,90 para R$ 20,90

Padrão: de R$ 39,90 para R$ 44,90

Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90