OAB-ES comemora o Dia do Advogado com festão em Vitória

Festa do Advogada da OAB-ES
A advocacia capixaba se reuniu nesta segunda-feira (11) para comemorar o Dia do Advogado, no Ilha Buffet, em Vitória. Cinco bandas em palcos diferentes instalados no espaço animaram milhares de advogados que vieram de Norte a Sul do Estado durante mais de cinco horas de festa. Anfitriã, a presidente Erica Neves mostrou não só sua força, mas também a animação, subindo ao palco, cantando e permanecendo na festa até o fim. E as comemorações continuam com o Congresso da Advocacia - que reúne lideranças nacionais nesta quarta e quinta. Também será entregue simbolicamente ao governador Renato Casagrande por Erica hoje (13) e pelo presidente da OAB nacional, José Alberto Simonetti, a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que visa garantir atendimento prioritário a advogados no exercício da profissão em repartições públicas do Espírito Santo. Confira as fotos de Rodrigo Gavini!
FESTA
André Aquino, Rodrigo Gomes Carvalho e Leonardo Fiorin: celebrando os 23 anos da Construtora Casamorada. Crédito: Eduardo Hargreaves
Vinho e joias
Nesta quinta-feira (14), Ivana Izoton e Marina Giuberti, sommelier e proprietária do renomado Divvino Paris, recebem no sofisticado ateliê da Praia do Canto para um encontro que celebra o universo dos vinhos e das joias. Das 15h às 19h, um coquetel regado a queijos e rótulos exclusivos antecede o wine talk das 18h, quando Marina compartilha sua experiência sensorial e histórias vividas em Paris, trazendo um toque internacional à temporada capixaba.
Podcast
A DJ e produtora Dani Brandão anuncia o lançamento do Pod B., um novo podcast criado para dar voz a mulheres que se destacam na cena cultural capixaba, como artistas, DJs e produtoras musicais. A primeira temporada contará com quatro episódios, que serão disponibilizados quinzenalmente a partir de 15 de agosto de 2025. A temporada de estreia traz um elenco de convidadas de peso: a DJ Karolla, a DJ Paolla B., a publicitária e produtora cultural Carol Vargas, e a produtora cinematográfica e CEO da Conspiração Filmes, Renata Brandão. O podcast tem como objetivo destacar as trajetórias, os desafios e as conquistas dessas mulheres no mercado criativo.
Política por PH
O ex-governador Paulo Hartung lançará seu novo livro, "Política em tempos de grandes mudanças", em Vitória, no auditório da Fucape, no dia 19 de agosto de 2025, às 18 horas. Toda a renda arrecadada com a venda será revertida ao Asilo dos Idosos de Vitória A obra reúne 36 artigos publicados ao longo do último ano e meio, além de dois textos inéditos: um de abertura, que contextualiza os temas abordados, e outro final, que propõe uma agenda para o Brasil. O livro conta com prefácio de Luciano Huck, posfácio de Marcos Lisboa, capa assinada por Ana Paula Vescovi e orelha escrita por Samuel Pessôa.
BRUNCH
Ariane Perovano e Denise Póvoa: celebrando 21 anos da Criar Comunicação . Crédito: Cloves Louzada
O esporte segue como elo forte na família do tetracampeão mundial de Beach Soccer, Bruno Malias. No último fim de semana, ele e o filho Artur Malias marcaram presença na etapa de Futevôlei dos Jogos de Praia 2025, realizada na Arena de Praia da Serra. Pai e filho jogaram juntos na categoria Masculina e conquistaram o vice-campeonato, mostrando sintonia e talento dentro da quadra. Entre jogadas precisas e muita parceria, Bruno reforçou seu papel não apenas como atleta consagrado, mas como incentivador e exemplo para Artur. A participação dos dois foi um dos momentos mais comentados do evento, que celebrou o espírito esportivo e reuniu atletas e apaixonados pela modalidade.
SESSÃO SOLENE
O advogado Carlos Augusto da Motta Leal, vice-presidente da OAB/ES, representou a instituição na sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Vitória em homenagem ao Dia do Advogado, em 11 de agosto. Na ocasião, recebeu, em nome da Ordem, o certificado que reconhece a atuação da entidade em prol da Justiça, das garantias constitucionais e da valorização da advocacia, fortalecendo o Estado Democrático de Direito. A entrega foi feita pelos vereadores Luiz Emanuel e Davi Esmael. Crédito: Divulgação
Acostumados a verem seus professores focados no ensino de suas matérias em sala de aula, os alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci foram surpreendidos nesta segunda (11), com uma banda formada pelos docentes apresentando-se no Teatro Pignaton. O objetivo deles foi celebrar o Dia do Estudante, divertindo os homenageados de forma inesperada. Conseguiram!
