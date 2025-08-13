OAB-ES comemora o Dia do Advogado com festão em Vitória

A advocacia capixaba se reuniu nesta segunda-feira (11) para comemorar o Dia do Advogado, no Ilha Buffet, em Vitória. Cinco bandas em palcos diferentes instalados no espaço animaram milhares de advogados que vieram de Norte a Sul do Estado durante mais de cinco horas de festa. Anfitriã, a presidente Erica Neves mostrou não só sua força, mas também a animação, subindo ao palco, cantando e permanecendo na festa até o fim. E as comemorações continuam com o Congresso da Advocacia - que reúne lideranças nacionais nesta quarta e quinta. Também será entregue simbolicamente ao governador Renato Casagrande por Erica hoje (13) e pelo presidente da OAB nacional, José Alberto Simonetti, a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que visa garantir atendimento prioritário a advogados no exercício da profissão em repartições públicas do Espírito Santo. Confira as fotos de Rodrigo Gavini!