Orquestra Moderna Brasileira encanta o público com homenagem a Tim Maia

Vitória
Publicado em 11/08/2025 às 13h50
O maestro Tiago Padim com o vice-presidente executivo da Med Senior, Maely Júnior, acompanhado de sua esposa Wacilka: na estreia do concerto  "Ídolos Orquestrados em Tim Maia". Crédito: Edu Hargreaves

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira encantou o público que lotou as três sessões do espetáculo "Ídolos Orquestrados em Tim Maia", apresentado sexta e sábado, no Teatro Universitário, no campus de Goiabeiras. O concerto marcou a estreia da nova turnê da OFMB, que agora segue para o Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Recife e Brasília.

Com regência do maestro Tiago Padim, o espetáculo reúne orquestra, vozes, balé e teatro, com mais de 40 artistas no palco interpretando sucessos como “Sossego “, “Azul da cor do mar”, “Gostava tanto de você”, “O descobridor dos sete mares”, “Você”, “Não quero dinheiro (só quero amar)” e “Do Leme ao Pontal”, entre outras canções de Tim Maia que fizeram a trilha sonora de diferentes gerações. Neste projeto, o maestro conta com um corpo técnico que inclui os artistas Liege Milhioli (direção vocal), Malu Braga e Alana Felix (coreografia), Gabriel Oliveira (orquestração) e Anderson Rosa (texto e direção).

Juntamente com a sofisticação musical, o público vibrou com as coreografias dos bailarinos e a performance teatral, estrelada pelos atores Mateus Penna Firme e Malu Cordioli.

O Projeto Ídolos Orquestrados em Tim Maia tem patrocínio da MedSênior, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Confira as fotos de  Edu Hargreaves e vídeo de RR. 

Tiago Padim e os atores Mateus Penna Firme e Malu Cordioli. Crédito: Edu Hargreaves

Jace Theodoro com Ludmilla Herzog e Luiza Padim . Crédito: Edu Hargreaves

Lorrainy Almeida, Gabriel Oliveira, Júlia Sodré e o maestro Tiago Padim . Crédito: Edu Hargreaves

Concerto Ídolos Orquestrados em Tim Maia com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira. Crédito: Edu Hargreaves

André Hees, Ricardo Zanete Hees, José roberto . Crédito: Dani Spadetto

Alana Felix, Malú Braga, Liege Milhioli, Tiago Padim, Gabriel Oliveira e Andeson Rosa. Crédito: Edu Hargreaves

