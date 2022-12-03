Concerto em homenagem a Tim Maia tem produção e styling do ES

A Urban Arts, maior rede de galerias de arte do Brasil, lança um novo livro, “Urban Arts In Loco”, no qual expõe trabalhos de 64 profissionais e o registro de suas criações, que apresentam obras que fazem parte do acervo. As mais de 200 páginas estão repletas de arte, design, cores, personalidade e inventividade, como a essência da galeria, e contam com projetos de renomados arquitetos e decoradores, como Maurício Arruda, Sig Bergamin, e Luciano Dalla Marta. O Espírito Santo está presente, representado pelas arquitetas Rosana Rampazzo e Marcela Pretti. Para marcar a novidade, a franqueada Rachel Medeiros irá promover um brinde na próxima quinta-feira, 08, na Urban Arts Vitória. A galeria fica na Praia do Canto.