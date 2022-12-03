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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Concerto em homenagem a Tim Maia tem produção e styling do ES

Publicado em
03 dez 2022 às 02:30
Tim Maia, cantor
Tim Maia, cantor Crédito: Homero Sérgio/Folhapress
O concerto “Viva Tim Maia”, que será apresentado pela Banda Sinfônica Vale Música neste domingo (04), às 17h, no Teatro Glória, vai contar com todo o esmero na produção musical e artística. A professora de canto Alza Alves coordena a preparação vocal dos solistas e a diretora criativa de imagem Elian Ramile assina o styling dos vocalistas com muito brilho, paetês, couro e crochês.
Elian Ramile, estilista
Elian Ramile, estilista Crédito: Divulgação
Além das peças autorais, Elian Ramile contou com a parceria de Jacqueline Chiabay e de Ivan Aguilar na cessão de seus acervos para a produção dos looks.

NOVIDADE GOURMET

Bianco Santos e Carol Roncetti
Utilizando toda sua experiência com a culinária japonesa, o casal de empreendedores Bianco Santos e Carol Roncetti acaba de inaugurar o Yaki Trip - um restaurante especializado em delivery de yakisoba, com opções veganas no cardápio. Crédito: Divulgação

Flash!

Claudia Júdice recebe em sua Casa Arrumada, neste sábado (03, uma turma de arquitetos para uma sessão de fotografia comandada pela renomada fotógrafa Jackie Campos. O ensaio é uma forma que a empresária do meio décor encontrou para celebrar com os profissionais a parceria durante o ano de 2022. Juliana Goulart, Cyane Zoboli, Kassio Fontoura, Marcela Grasselli, Zilda Helal e Bebel Tinoco são nomes confirmados para o brunch.

Na CasaCor ES

Daniela Andrade convida para um brinde especial no seu ambiente "Infinito Particular" na quarta-feira (07), às 16h30, na CasaCor ES, no 38º BI. 

QUERIDAS DE RR

Heliene Del Esposti e Angelina Cortês
Heliene Del Esposti e Angelina Cortês: em tarde de lançamento homewear em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Ajuda a quem precisa

O Iate Clube do Espírito Santo (ICES) está recebendo doações de roupas e alimentos não-perecíveis para ajudar as pessoas que estão sendo prejudicadas pela chuva que atinge o estado. As doações podem ser feitas na Secretaria Geral do Clube, de segunda à sexta-feira, de 8h às 18h e aos sábados, de 8h ao às 12h. 

Novo livro

A Urban Arts, maior rede de galerias de arte do Brasil, lança um novo livro, “Urban Arts In Loco”, no qual expõe trabalhos de 64 profissionais e o registro de suas criações, que apresentam obras que fazem parte do acervo. As mais de 200 páginas estão repletas de arte, design, cores, personalidade e inventividade, como a essência da galeria, e contam com projetos de renomados arquitetos e decoradores, como Maurício Arruda, Sig Bergamin, e Luciano Dalla Marta. O Espírito Santo está presente, representado pelas arquitetas Rosana Rampazzo e Marcela Pretti. Para marcar a novidade, a franqueada Rachel Medeiros irá promover um brinde na próxima quinta-feira, 08, na Urban Arts Vitória. A galeria fica na Praia do Canto.

Ótimo resultado

A Natufert, empresa 100% capixaba referência em fertilizantes organominerais, comemora o resultado do Coffee of The Year 2022, premiação que aconteceu em Belo Horizonte. Isso porque os Top 10 da categoria Arábia são todos do Espírito Santo e Minas Gerais. Destes, sete são da Região do Caparaó e um das Montanhas Capixabas. “Trabalhamos sempre em parceria com os produtores para ajudar a aumentar a qualidade do produto e a auxiliar na proteção ao meio ambiente”, destaca coordenador técnico da Natufert, Otávio Araújo.

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