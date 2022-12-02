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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Hilda Cabas recebe homenagem e Stella Miranda assume cerimonial do Governo

Publicado em
02 dez 2022 às 03:00
Virginia Casagrande, Renato Casagrande, Ana Paula Castro, Rodolpho Cabas e Roberta Rabelo
Virginia Casagrande, Renato Casagrande, Ana Paula Castro, Rodolpho Cabas e Roberta Rabelo: tarde de homenagens para Dona Hilda Cabas Crédito: Mônica Zorzanelli
Aos 94 anos, Dona Hilda Cabas foi homenageada pelos seus mais de 30 anos de serviço no Palácio Anchieta, nesta quarta-feira (30). Recuperando-se bem da Covid, a cerimonialista mais famosa do ES participou da solenidade, capitaneada pelo governador Renato Casagrande e pela primeira-dama Virgínia Casagrande, por videoconferência. No Salão São Tiago, o neto Rodolpho Cabas recebeu uma réplica do Palácio Anchieta com o nome de Hilda Cabas, assinada pela artista Ana Paula Castro. A sala onde a chefe do Cerimonial do Governo despachou por décadas ganhou o nome de Hilda Cabas.
A cerimônia marcou ainda a "estreia" de Stella Miranda como chefe do Cerimonial do Governo.  Antes da homenagem, o Padre Renato Christe, da Catedral Metropolitana de Vitória, celebrou uma missa em Ação de Graças pelo aniversário do governador Renato Casagrande, que comemora 62 anos neste sábado (03). 
"Cuide bem do meu palácio, viu?
Arthur, Eduardo Borges, Duda e Talita Espíndula, Bero Costa, Stella Miranda e Zeller Bernardino e Zeller do Valle Bernardino
Arthur, Eduardo Borges, Duda e Talita Espíndula, Bero Costa, Stella Miranda e Zeller Bernardino e Zeller do Valle Bernardino: família da nova chefe do Cerimonial do Governo Crédito: Mônica Zorzanelli
A ex-primeira-dama Rita Camata, viúva do ex-governador Gerson Camata também fez um discurso emocionado para Dona Hilda Cabas. "Ela foi uma mãe. Quando Gerson foi governador, a Enza (que hoje é mãe de 3), era uma bebê e Dona Hilda cuidou de todos nós. Sou muita grata a ela ", disse, chorando. 
Confira quem participou da solenidade na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Homenagem a Hilda Cabas no Palácio Anchieta

Zen

Monja Coen, missionária oficial da tradição zen-budista e fundadora da Comunidade Zen Budista Brasil, apresentará aos capixabas a palestra “O melhor lugar é onde você está”. O discurso da monja volta-se para a importância da autoestima e para a necessidade de viver o momento presente. O encontro vai ser no dia 19 de janeiro, no Espaço Patrick Ribeiro, e os ingressos já estão à venda.

Natal do Bem

Hinglyd Fonseca convida para a celebração "Natal do Bem", neste sábado (03), na Açúcar Moreno, Praia do Canto. 

Parabéns pra você!

Quem aniversaria nesta sexta-feira (02) é a querida de RR Luciana Rasseli. Feliz aniversário! 

ENCONTRO DA INDÚSTRIA

Advocacia criminal

O presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas-ES, Homero Mafra, participa de encontro online entre advogados da Abracrim Nacional sobre “Democratização da Justiça Penal e o Respeito à Advocacia Criminal”, durante a semana em celebração ao Dia da Advocacia Criminal. O evento, organizado pela própria Associação, acontece na quarta-feira (07), às 19h30. O encontro é aberto ao público e será transmitido pelo canal do Youtube da Abracrim Nacional.

Chá com Elas

Acontece no próximo dia 06 de dezembro, a última edição de 2022 do Chá com Elas - encontro de networking feminino pioneiro no estado, promovido pelo jornalista Gabriel Gomes e a assessora de etiqueta à mesa Chris Bersot. O evento, que vai acontecer no Sheraton Vitória, traz um bate-papo com o tema "A Harmonização Facial como aliada da sua imagem profissional", ministrada pela Dra. Cicília Beringuy.

Em São Paulo

O diretor de operações das Óticas Visão Express, Leandro Grubba, é um dos convidados para o  evento Ray-ban Ocupa, em São Paulo, neste domingo (04). O festival é uma iniciativa da Ray-ban para celebrar a expressão da autenticidade por meio da arte e da música.

Em Brasília

Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES, participa do Encontro Nacional da Indústria da Construção, em Brasília, na próxima terça (dia 07). O evento vai debater a agenda do setor com o poder público. Na ocasião, será apresentada aos poderes Executivo e Legislativo as propostas do setor para a retomada da economia, geração de emprego e o desenvolvimento sustentável.

COMEMORAÇÃO

Tamara Faiçal, Alessandra de Melo e Isadora Saadi
Tamara Faiçal, a médica dermatologista Alessandra de Melo e Isadora Saadi: celebrando 6 anos de clínica em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Fome de amor

A Alimentar, empresa especializada em cestas alimentares, avisa que reverterá parte de todo o valor arrecadado com a venda até 23 de dezembro de um modelo específico de cesta natalina, criado com 13 itens diversos especialmente para essa ação solidária, para as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Espírito Santo. A campanha faz parte da iniciativa da Alimentar chamada Fome de Amor, que soluciona o fornecimento de alimentos e itens de higiene e limpeza para doações às instituições do Terceiro Setor. 

PREMIAÇÃO

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