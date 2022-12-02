Hilda Cabas recebe homenagem e Stella Miranda assume cerimonial do Governo

Aos 94 anos, Dona Hilda Cabas foi homenageada pelos seus mais de 30 anos de serviço no Palácio Anchieta, nesta quarta-feira (30). Recuperando-se bem da Covid, a cerimonialista mais famosa do ES participou da solenidade, capitaneada pelo governador Renato Casagrande e pela primeira-dama Virgínia Casagrande, por videoconferência. No Salão São Tiago, o neto Rodolpho Cabas recebeu uma réplica do Palácio Anchieta com o nome de Hilda Cabas, assinada pela artista Ana Paula Castro. A sala onde a chefe do Cerimonial do Governo despachou por décadas ganhou o nome de Hilda Cabas.
A cerimônia marcou ainda a "estreia" de Stella Miranda como chefe do Cerimonial do Governo.
Antes da homenagem, o Padre Renato Christe,
da Catedral Metropolitana de Vitória, celebrou uma missa em Ação de Graças pelo aniversário do governador Renato Casagrande, que comemora 62 anos neste sábado (03).
A ex-primeira-dama Rita Camata, viúva do ex-governador Gerson Camata também fez um discurso emocionado para Dona Hilda Cabas. "Ela foi uma mãe. Quando Gerson foi governador, a Enza (que hoje é mãe de 3), era uma bebê e Dona Hilda cuidou de todos nós. Sou muita grata a ela ", disse, chorando.
Confira quem participou da solenidade na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.