Hilda Cabas recebe homenagem e Stella Miranda assume cerimonial do Governo

Aos 94 anos, Dona Hilda Cabas foi homenageada pelos seus mais de 30 anos de serviço no Palácio Anchieta, nesta quarta-feira (30). Recuperando-se bem da Covid, a cerimonialista mais famosa do ES participou da solenidade, capitaneada pelo governador Renato Casagrande e pela primeira-dama Virgínia Casagrande, por videoconferência. No Salão São Tiago, o neto Rodolpho Cabas recebeu uma réplica do Palácio Anchieta com o nome de Hilda Cabas, assinada pela artista Ana Paula Castro. A sala onde a chefe do Cerimonial do Governo despachou por décadas ganhou o nome de Hilda Cabas.