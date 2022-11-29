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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Stella Miranda é a nova chefe do cerimonial do Governo do ES

Publicado em
29 nov 2022 às 16:47
Hilda Cabas e Stella Miranda
Hilda Cabas e Stella Miranda: parceiras na arte do cerimonial do ES Crédito: Mônica Zorzanelli/Arquivo AG
Dona Hilda Cabas, 94 anos, a cerimonialista mais famosa do ES, que deixou o cargo de chefe de cerimonial do governo do Estado, no último dia 19 de setembro, será homenageada nesta quarta-feira (30), às 17h, no Palácio Anchieta. O governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virgínia Casagrande vão receber Dona Hilda, seus familiares e amigos para uma cerimônia de agradecimento aos serviços prestados ao cerimonial do governo.
Na quinta-feira (01), quem assume o cargo de chefe de cerimonial é Stella Miranda, que possui vasta carreira no comando de grandes festas sociais e eventos empresariais do ES. É ela quem vai assinar a posse do governador reeleito Renato Casagrande, em 1º de janeiro de 2023.
Elegante e muito simpática, Dona Hilda Cabas esteve à frente das cerimônias no Palácio Anchieta de 1982 a 2014, período em que recebeu as mais variadas autoridades. Em 2019, retornou ao cerimonial do Governo a convite do governador Renato Casagrande.

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