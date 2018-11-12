Hilda Cabas vai retornar ao Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

Aos 90 anos, Hilda Cabas está voltando para casa, ou melhor, ao Palácio Anchieta, onde se dedicou por 32 anos e construiu uma história que a permite ser considerada uma espécie de patrimônio capixaba.

A cerimonialista foi convidada pelo governador eleito Renato Casagrande para reassumir o cargo de chefe do Cerimonial do governo do Estado. O convite foi prontamente aceito, contrariando as perspectivas que ela mesma havia traçado.

Your browser does not support the audio element. Aos 90 anos, Hilda Cabas vai reassumir cerimonial no Palácio Anchieta

"Sempre disse que ia sair do governo com 90 anos, e estou retornando agora justo com 90. Pensei em não aceitar, mas o Renato (Casagrande) me disse assim: 'Não tem compromisso. Fica o tempo que a senhora quiser Dona Hilda, mas quero resgatar a sua história no Palácio. Achei muito bonito isso, porque trabalhei 32 anos e, quando saí, não me avisaram, soube pelo jornal que tinha outra no meu lugar. Fiquei feliz e muito honrada com o convite para retornar", afirma.

Dona Hilda esteve à frente das cerimônias no Palácio Anchieta de 1982 a 2014, período em que acostumou-se a receber as mais variadas autoridades. Cerimonialista das mais tradicionais do Espírito Santo, ela decidiu em 2007 parar de organizar eventos particulares para dedicar-se integralmente ao governo. A idade pode até causar espanto em alguns, mas ela garante: está pronta para voltar ao trabalho.

"ão estou parada, estou ativa. Faço trabalho voluntário, que vou ter que largar para assumir as tarefas no Palácio. Eu conheço bem o trabalho, dou conta. Aquilo ali é minha cas" Hilda Cabas - Cargo do Autor

O retorno efetivo ao trabalho ainda não aconteceu. Dona Hilda precisa se reunir com a equipe de transição antes de determinar se fará ou não mudanças no Cerimonial do Governo. Uma coisa, no entanto, ela já sabe que será diferente: dessa vez não vai trabalhar sozinha, e pretende ter mais tempo, ao menos para os almoços em família.

"Nesses anos todos eu chegava de manhã e só voltava à noite. Nunca mais almocei em casa, não tinha Natal, Ano Novo, nada. Almocei em casa aos finais de semana poucas vezes. Agora vai ser diferente, vou ter pessoas para me ajudar, não fico mais sozinha e espero ter um pouquinho mais de tempo para mim", conclui.