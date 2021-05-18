Dona Hilda Cabas, 93 anos: a elegância de volta ao Palácio Anchieta

Ontem foi um dia muito especial na rotina do Palácio Anchieta. Nesta segunda-feira (17), depois 425 dias afastada das atividades presenciais por causa da pandemia de Covid-19
, dona Hilda Cabas, de 93 anos, retomou suas atividades como chefe de cerimonial do palácio e do governo do Estado. Em outras palavras: o brilho e a elegância estão de volta ao prédio histórico que carrega tanta história e é motivo de orgulho para o povo capixaba.
Um acontecimento tão importante merece uma recepção à altura, como manda o bom cerimonial: nesta terça (18), dona Hilda recebeu pessoalmente as boas-vindas do ocupante mais importante do palácio, o governador Renato Casagrande (PSB).
O governador demonstrou satisfação em reencontrar dona Hilda no Palácio Anchieta e desejou bom retorno recebendo-a dentro do gabinete. Com 93 anos de idade e após ficar mais de um ano afastada devido à Covid, dona Hilda retornou ao trabalho após estar imunizada com a segunda dose. Parabéns pela vitalidade e energia, tendo se cuidado nesse tempo. Agora está retomando as funções de chefe de cerimonial do governo. Obrigado, dona Hilda!", agradeceu Casagrande.
“Já estava afastada de minhas funções nesse ato simbólico, então não pude organizar, mas não poderia deixar de vir. Foi uma alegria imensa participar e uma surpresa ser a primeira pessoa vacinada. Fiquei emocionada!”, contou dona Hilda, que fez a opção de retornar após concluir sua imunização depois de tomar a segunda dose da Coronavac há 15 dias.
Mesmo com o retorno, a cerimonialista segue cumprindo todos os protocolos de biossegurança como a utilização de máscara, álcool em gel e evitando aglomerações.
"Sempre disse que ia sair do governo com 90 anos, e estou retornando agora justo com 90. Pensei em não aceitar, mas o Renato (Casagrande) me disse assim: 'Não tem compromisso. Fica o tempo que a senhora quiser, dona Hilda, mas quero resgatar a sua história no palácio. Achei muito bonito isso, porque trabalhei 32 anos e, quando saí, não me avisaram, soube pelo jornal que tinha outra no meu lugar. Fiquei feliz e muito honrada com o convite para retornar", afirmou dona Hilda na época.
Dona Hilda esteve à frente das cerimônias no Palácio Anchieta de 1982 a 2014, período em que recebeu várias autoridades. Cerimonialista mais famosa do Estado, ela decidiu em 2007 parar de organizar eventos particulares para dedicar-se integralmente ao governo