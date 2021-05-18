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Leonel Ximenes

Dona Hilda Cabas, 93 anos: a elegância de volta ao Palácio Anchieta

Chefe do cerimonial do governo do Estado retomou o trabalho presencial após 425 dias afastada por causa da pandemia de Covid-19

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 13:31

Públicado em 

18 mai 2021 às 13:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Hilda folheia o livro sobre o Palácio Anchieta, local que é extensão da sua vida
Dona Hilda folheia o livro sobre o Palácio Anchieta, local que é extensão da sua vida Crédito: Hélio Filho/Secom ES
Ontem foi um dia muito especial na rotina do Palácio Anchieta. Nesta segunda-feira (17), depois 425 dias afastada das atividades presenciais por causa da pandemia de Covid-19, dona Hilda Cabas, de 93 anos, retomou suas atividades como chefe de cerimonial do palácio e do governo do Estado. Em outras palavras: o brilho e a elegância estão de volta ao prédio histórico que carrega tanta história e é motivo de orgulho para o povo capixaba.
Um acontecimento tão importante merece uma recepção à altura, como manda o bom cerimonial: nesta terça (18), dona Hilda recebeu pessoalmente as boas-vindas do ocupante mais importante do palácio, o governador Renato Casagrande (PSB). 
O governador demonstrou satisfação em reencontrar dona Hilda no Palácio Anchieta e desejou bom retorno recebendo-a dentro do gabinete. Com 93 anos de idade e após ficar mais de um ano afastada devido à Covid, dona Hilda retornou ao trabalho após estar imunizada com a segunda dose. Parabéns pela vitalidade e energia, tendo se cuidado nesse tempo. Agora está retomando as funções de chefe de cerimonial do governo. Obrigado, dona Hilda!", agradeceu Casagrande.
Dona Hilda foi a primeira pessoa acima de 90 anos de idade - fora dos asilos - a ser vacinada no Espírito Santo, em ato simbólico realizado no dia 4 de fevereiro no Palácio Anchieta, com a presença do governador. "Diante de uma doença que tem levado tantas pessoas, meu sentimento hoje é de gratidão [pela vacina]. É um dia de alegria porque agora eu tenho uma data certa para voltar a trabalhar", comemorou dona Hilda na ocasião. Esse dia chegou. E foi nesta terça. 
“Já estava afastada de minhas funções nesse ato simbólico, então não pude organizar, mas não poderia deixar de vir. Foi uma alegria imensa participar e uma surpresa ser a primeira pessoa vacinada. Fiquei emocionada!”, contou dona Hilda, que fez a opção de retornar após concluir sua imunização depois de tomar a segunda dose da Coronavac há 15 dias.
Mesmo com o retorno, a cerimonialista segue cumprindo todos os protocolos de biossegurança como a utilização de máscara, álcool em gel e evitando aglomerações.
Em 2018, a cerimonialista foi convidada pelo então governador eleito para reassumir o cargo de chefe do cerimonial do governo do Estado. O convite foi prontamente aceito, contrariando as perspectivas que ela mesma havia traçado.
Dona Hilda recebe do governador Casagrande as boas-vindas ao palácio
Dona Hilda recebe do governador Casagrande as boas-vindas ao palácio Crédito: Hélio Filho/Secom ES
"Sempre disse que ia sair do governo com 90 anos, e estou retornando agora justo com 90. Pensei em não aceitar, mas o Renato (Casagrande) me disse assim: 'Não tem compromisso. Fica o tempo que a senhora quiser, dona Hilda, mas quero resgatar a sua história no palácio. Achei muito bonito isso, porque trabalhei 32 anos e, quando saí, não me avisaram, soube pelo jornal que tinha outra no meu lugar. Fiquei feliz e muito honrada com o convite para retornar", afirmou dona Hilda na época.
"Não podemos fazer nada com muitas pessoas por conta do coronavírus e espero que até o final do ano a gente retome a maneira de fazer eventos e encher o Salão São Tiago. O governador Casagrande é muito tranquilo de trabalhar e isso me fez falta. Mas o que mais senti falta foi de realizar eventos com o salão lotado"
Dona Hilda Cabas - Sobre as restrições neste tempo de pandemia
Dona Hilda esteve à frente das cerimônias no Palácio Anchieta de 1982 a 2014, período em que  recebeu várias autoridades. Cerimonialista mais famosa do Estado, ela decidiu em 2007 parar de organizar eventos particulares para dedicar-se integralmente ao governo
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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