"Voltarei a trabalhar", diz primeira vacinada com mais de 90 anos no ES

Hilda Cabas comemora vacinação com o governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

Dona Hilda Cabas, de 92 anos, foi a primeira pessoa com mais de 90 anos a ser imunizada no Espírito Santo, no ato simbólico realizado nesta quinta-feira (04), no Palácio Anchieta, em Vitória . Para ela, que é chefe do cerimonial do palácio e servidora pública há mais de 40 anos, o momento é de gratidão e de grande felicidade.

"Diante de uma doença que tem levado tantas vidas, meu sentimento hoje é de gratidão (pela vacina). É um dia de alegria porque agora eu tenho uma data certa para voltar a trabalhar" Hilda Cabas, 92 anos - Primeira do grupo de mais de 90 anos a ser vacinada contra a Covid-19 no ES

Segundo a idosa, o momento não foi de medo, mas de ansiedade por querer ser de fato a primeira a receber a vacina. Ela contou à reportagem que passou dias muito angustiantes de isolamento social.

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"Eu tenho uma família maravilhosa. Mas minha filha, meu genro e eu ficamos completamente isolados de tudo. Nós temos um apartamento em Guarapari, ficávamos uma semana aqui e outra lá, para aguentar a solidão neste momento terrível, em que a gente não podia se comunicar", disse.

Para a moradora de Vitória, o momento foi especialmente difícil porque os netos e bisnetos não podiam visitá-la. "Mas agora terminou tudo bem. Minha família está muito feliz, minha filha está aqui hoje comigo. Abraço nos netos só daqui a um mês e meio e também vou voltar a trabalhar e abraçar todo mundo. Eu não tenho medo de agulha e a vacinadora tem uma mãozinha tão leve que nem senti nada. Desejo essa felicidade a vocês todos", finalizou.

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O ATO SIMBÓLICO

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Foram, na solenidade, vacinados seis idosos:

Hilda Cabas, 92 anos (Vitória);



José Fanulfre, 98 anos (Serra);

Francisco de Paula Neto, 90 anos (Cariacica);



Delmira Rosa da Silva Almeida, 90 anos (Vila Velha);



Cirilo Santana, 90 anos (Viana);



Nelson de Oliveira Santos, 90 anos (Vitória)



Idosos acima dos 90 anos começam a ser vacinados no ES

Depois que as seis pessoas foram vacinadas na solenidade, o secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes afirmou que mais de 18 mil idosos devem ser vacinados e que os municípios deverão começar amanhã a imunização deste grupo. "É um grupo muito vulnerável", declarou.

Após o secretário, o prefeito Lorenzo Pazolini, representando também os demais prefeitos presentes, falou sobre a importância do ato. "Não faltarão esforços dos municípios e de capixabas para fazer o bem e salvar a todos", disse.