"Voltarei a trabalhar", diz primeira vacinada com mais de 90 anos no ES

Dona Hilda Cabas, de 92 anos, foi a primeira pessoa com mais de 90 anos a ser imunizada no Espírito Santo, no ato simbólico realizado nesta quinta-feira (04), no Palácio Anchieta, em Vitória. Para ela, que é chefe do cerimonial do palácio e servidora pública há mais de 40 anos, o momento é de gratidão e de grande felicidade.
"Diante de uma doença que tem levado tantas vidas, meu sentimento hoje é de gratidão (pela vacina). É um dia de alegria porque agora eu tenho uma data certa para voltar a trabalhar"
Segundo a idosa, o momento não foi de medo, mas de ansiedade por querer ser de fato a primeira a receber a vacina. Ela contou à reportagem que passou dias muito angustiantes de isolamento social.
"Eu tenho uma família maravilhosa. Mas minha filha, meu genro e eu ficamos completamente isolados de tudo. Nós temos um apartamento em Guarapari, ficávamos uma semana aqui e outra lá, para aguentar a solidão neste momento terrível, em que a gente não podia se comunicar", disse.
Para a moradora de Vitória, o momento foi especialmente difícil porque os netos e bisnetos não podiam visitá-la. "Mas agora terminou tudo bem. Minha família está muito feliz, minha filha está aqui hoje comigo. Abraço nos netos só daqui a um mês e meio e também vou voltar a trabalhar e abraçar todo mundo. Eu não tenho medo de agulha e a vacinadora tem uma mãozinha tão leve que nem senti nada. Desejo essa felicidade a vocês todos", finalizou.
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O ATO SIMBÓLICO
O ato simbólico de imunização dos idosos acima de 90 anos teve início na tarde desta quinta-feira (04), às 15h, no Palácio Anchieta, em Vitória. A expectativa é de que sejam, ao todo, cerca de 20 mil idosos incluídos nesse grupo com direito à vacinação. Estiveram presentes no ato os prefeitos de Vitória, Vila Velha e Viana: Lorenzo Pazolini, Arnaldinho Borgo e Wanderson Bueno; além do secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes e do governador Renato Casagrande.
Foram, na solenidade, vacinados seis idosos:
- Hilda Cabas, 92 anos (Vitória);
- José Fanulfre, 98 anos (Serra);
- Francisco de Paula Neto, 90 anos (Cariacica);
- Delmira Rosa da Silva Almeida, 90 anos (Vila Velha);
- Cirilo Santana, 90 anos (Viana);
- Nelson de Oliveira Santos, 90 anos (Vitória)
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Depois que as seis pessoas foram vacinadas na solenidade, o secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes afirmou que mais de 18 mil idosos devem ser vacinados e que os municípios deverão começar amanhã a imunização deste grupo. "É um grupo muito vulnerável", declarou.
Após o secretário, o prefeito Lorenzo Pazolini, representando também os demais prefeitos presentes, falou sobre a importância do ato. "Não faltarão esforços dos municípios e de capixabas para fazer o bem e salvar a todos", disse.
Para finalizar o ato solene, o governador do Estado reiterou a força que a ciência deve ter neste momento de pandemia. "O momento requer equilíbrio, paciência, muita ciência e fé para vencer a pandemia. O Brasil é expert em vacinação, tem grande capilarização e o momento exige comprometimento e sentimento de solidariedade para que possamos salvar vidas", encerrou.