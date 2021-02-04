Ato simbólico marca início da vacinação de idosos acima de 90 anos no ES

Hilda Cabas, de 92 anos, recebe a 1ª dose da vacina no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O ato simbólico de imunização dos idosos acima de 90 anos teve início na tarde desta quinta-feira (04), às 15h, no Palácio Anchieta, em Vitória. A expectativa é de que sejam, ao todo, cerca de 20 mil idosos incluídos nesse grupo com direito à vacinação . Estiveram presentes no ato os prefeitos de Vitória, Vila Velha e Viana Lorenzo Pazolini, Arnaldinho Borgo e Wanderson Bueno, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes e o governador do Estado, Renato Casagrande.

Chefe do cerimonial do Palácio Anchieta e servidora pública há mais de 40 anos, dona Hilda Cabas, de 92 anos, moradora de Vitória desde criança, foi a primeira das seis pessoas a ser imunizada na solenidade.

Hilda Cabas foi a primeira pessoa com mais de 90 anos a receber a vacina no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Em seguida, José Fanulfre, de 98 anos, morador da Serra, foi também vacinado.

José Fanulfre, de 98 anos, foi vacinado nesta quinta (04) Crédito: Carlos Alberto Silva

Na sequência, foi vacinado Francisco de Paula Neto, de 90 anos, nascido em 23 de agosto de 1930, ex-jogador de futebol e morador de Cariacica.

Francisco de Paula Neto, de 90 anos, foi imunizado Crédito: Carlos Alberto Silva

Delmira Rosa da Silva Almeida, de 90 anos, de Vila Velha, nascida em 23 de janeiro de 1930, mãe de 11 filhos, avó de 15 netos, bisavó de 10 bisnetos, e tataravó de duas crianças, foi a quarta vacinada nesta quinta-feira (04).

Delmira Rosa da Silva Almeida, de 91 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

O quinto a ser vacinado durante a solenidade foi Cirilo Santana, de 90 anos, morador de Viana e membro ativo da comunidade onde vive.

Cirilo Santana , de 90 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Por fim, o morador de Gurigica há 60 anos, ex-técnico de futebol e técnico de enfermagem, Nelson de Oliveira Santos, de 90 anos de idade, foi também imunizado.

Nelson de Oliveira Santos, de 90 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Após vacinadas seis pessoas nesta solenidade, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que mais de 18 mil idosos devem ser vacinados e que os municípios deverão começar amanhã. "É um grupo muito vulnerável", declarou.

Após o secretário, o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, representando também aos demais prefeitos presentes, falou sobre a importância do ato. "Não faltarão esforços dos municípios e de capixabas para fazer o bem e salvar a todos", disse.

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Para finalizar o ato solene, o governador do Estado reiterou a força que a ciência deve ter neste momento de pandemia. "Esse momento requer equilíbrio, paciência, muita ciência e fé para vencer a pandemia. O Brasil é expert em vacinação, tem grande capilarização e o momento exige comprometimento e sentimento de solidariedade para que possamos salvar vidas", encerrou.

MUNICÍPIOS

A Comissão Intergestores Bipartite, que reúne gestores da área da Saúde, como o secretário de Estado Nésio Fernandes, divulgou a divisão de cotas da vacina por município que serão usadas para imunizar essa faixa etária.

De acordo com nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) à reportagem de A Gazeta, a coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis explicou que essas cotas são referentes às primeiras doses destinadas aos idosos acima de 90 anos. As cotas referentes às segundas doses serão distribuídas posteriormente.

O município de Vila Velha é o que mais teve direito a cotas, com 2270 doses, seguido por Vitória, com 2057 doses, Serra, com 1353, e Cariacica, com 1361. Já o município com menos cotas é o de Divino de São Lourenço, com 15. Veja como fica a distribuição:

Afonso Cláudio - 189

Água Doce do Norte - 71

Águia Branca - 47

Alegre - 213

Alfredo Chaves - 98

Alto Rio Novo - 36

Anchieta - 134

Apiacá - 58

Aracruz - 337

Atílio Vivacqua - 63

Baixo Guandu - 212

Barra de São Francisco - 234

Boa Esperança - 75

Bom Jesus do Norte - 69

Brejetuba - 35

Cachoeiro de Itapemirim - 1030

Cariacica - 1361

Castelo - 260

Colatina - 660

Conceição da Barra - 116

Conceição do Castelo - 76

Divino de São Lourenço - 15

Domingos Martins - 185

Dores do Rio Preto - 28

Ecoporanga - 133

Fundão - 127

Governador Lindenberg - 67

Guaçuí - 202

Guarapari - 605

Ibatiba 124

Ibiraçu - 68

Ibitirama - 37

Iconha - 83

Irupi - 61

Itaguaçu - 122

Itapemirim - 153

Itarana - 82

Iúna - 118

Jaguaré - 100

Jerônimo Monteiro - 93

João Neiva - 110

Laranja da Terra - 77

Linhares - 586

Mantenópolis - 92

Marataízes - 200

Marechal Floriano - 79

Marilândia - 79

Mimoso do Sul - 161

Montanha - 119

Mucurici - 32

Muniz Freire - 94

Muqui - 103

Nova Venécia - 254

Pancas - 113

Pedro Canário - 86

Pinheiros - 128

Piúma - 95

Ponto Belo - 53

Presidente Kennedy - 50

Rio Bananal - 98

Rio Novo do Sul - 80

Santa Leopoldina - 75

Santa Maria de Jetibá - 151

Santa Teresa - 164

São Domingos do Norte - 48

São Gabriel da Palha - 179

São José do Calçado - 91

São Mateus - 463

São Roque do Canaã - 82

Serra - 1353

Sooretama - 81

Vargem Alta - 103

Venda Nova do Imigrante - 126

Viana - 226

Vila Pavão - 51

Vila Valério - 55

Vila Velha - 2270

Vitória - 2057

Total: 18041

O Espírito Santo completou, nesta terça-feira (2), 15 dias do início da imunização contra a Covid-19, com atendimento aos grupos prioritários conforme a disponibilização das doses pelo Ministério da Saúde.

Mas há um longo percurso pela frente para contemplar o público-alvo definido no Plano Nacional de Vacinação. Só na primeira fase, a estimativa seria atender 271 mil no Estado, porém ainda não há imunizantes disponíveis para todos. Assim, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) planeja a ampliação da cobertura vacinal conforme a distribuição de doses é feita pelo governo federal.

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