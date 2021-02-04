Aula presencial na rede estadual é retomada, mas 20 escolas ficam fechadas

"Quem estiver pronto, já vai começar e outras redes darão início ao calendário letivo, às vezes, em um modelo remoto. Mas a partir de 1º de março todas as redes públicas do ES terão escolas abertas para atividades presenciais, segundo definições dos gestores", disse o secretário estadual de Educação, Vitor de Ângelo, durante coletiva de imprensa realizada no último dia 28.

"A dinâmica de volta (às aulas) exige um planejamento que é particular. Tem escola que esta semana está trabalhando formação de professor ou o retorno de algum segmento específico, às vezes, só a educação infantil ou só o fundamental. Mas eu entendo que a maioria está retornando com os alunos. Mais de 90%, com certeza", afirmou.