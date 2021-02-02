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Educação na pandemia

Confira o calendário de volta às aulas nos municípios do ES

Retorno das atividades escolares está permitido a partir desta quarta-feira (3), com os municípios podendo escolher entre os modelos remoto, híbrido ou presencial de ensino
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 fev 2021 às 15:10

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:10

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula Crédito: Carlos Alberto Silva
Mesmo em meio à pandemia do coronavírus, muitos municípios do Espírito Santo decidiram voltar às aulas nas escolas municipais já neste mês de fevereiro.
A Secretaria do Estado de Educação (Sedu) delimitou que, a partir desta quarta-feira (3), as cidades já podem retomar as atividades escolares, escolhendo entre os modelos remoto, híbrido ou presencial de ensino.
A Sedu ainda ressaltou que, a partir do dia 1º de março, todas as escolas municipais e estaduais deverão ter atividades presenciais, mesmo que ainda seja adotado o modelo híbrido de ensino. Mesmo assim, a realização do ensino presencial depende da classificação dos municípios no Mapa de Risco do Estado, elaborador pelo Governo do Espírito Santo e que determina a classificação em risco baixo, moderado ou alto de transmissão da Covid-19.
As restrições do governo às cidades no Mapa de Risco podem influenciar o funcionamento dos colégios. Isso porque as escolas só podem abrir nos municípios classificados como risco baixo ou moderado (em verde e amarelo no mapa). O funcionamento fica proibido quando o risco está alto (em vermelho no mapa).

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Segundo o secretário de Educação, Vitor de Angelo, independente da definição do modelo de ensino, os municípios têm que respeitar as diretrizes do mapa de risco. "Há redes que disseram que vão voltar presencialmente, outras remotamente e outras em modelo híbrido. A partir de março, todas as escolas serão abertas. Mas essas definições sempre têm como referência o mapa de risco e suas classificações", pontuou.
A reportagem de A Gazeta preparou um mapa interativo para que os internautas possam identificar a data de início das atividades escolares nos municípios do Estado. As áreas em cinza representam as prefeituras que foram demandadas, porém, até o fechamento desta reportagem, não responderam. Assim que houver resposta, o mapa será atualizado.
De acordo com o levantamento, dos municípios que informaram a data de retorno, seis terão atividades escolares a partir já desta quarta-feira (3): Pancas, Bom Jesus do Norte, Jerônimo Monteiro, Divino de São Lourenço, Ibatiba e Itaguaçu. Outros 18 municípios retornarão na quinta-feira (4).

REDE PRIVADA

As escolas particulares do Espírito Santo retomaram suas atividades presenciais nesta segunda-feira (1). O calendário, que já havia sido definido ao final do ano, foi mantido pelo Sinepe-ES.
Segundo o presidente do Sindicato de Empresas Particulares de Educação (Sinepe-ES), Moacir Lellis, as aulas presenciais serão mantidas, mas as escolas deverão dar opção de ensino remoto - com transmissão simultânea - para os alunos que não puderem frequentar as unidades de ensino. Somente as escolas que estão em municípios com risco alto de contágio devem permanecer fechadas, com atividades remotas.
“No retorno às atividades presenciais, todas as instituições de ensino devem continuar seguindo rigorosamente os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Educação e pela Secretaria de Estado da Saúde para garantir que nossas escolas continuem funcionando de forma segura para alunos, colaboradores, familiares e todos os envolvidos. Permaneceremos acompanhando todas as avaliações do mapa de risco e decisões do Governo do Espírito Santo”, esclareceu Moacir Lellis.

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