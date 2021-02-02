Volta às aulas: as lições da pandemia do coronavírus

E agora temos que colocar o mais novo episódio do ano: com a covid-19, alguns amiguinhos poderão não voltar por escolha cuidadosa dos pais Crédito: L.Julia/Shutterstock

O texto de hoje conta novamente com a participação do meu amigo e pesquisador na área da educação inclusiva, Douglas Ferrari, doutor em Educação e professor na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Quando essa dupla se junta, fica difícil conter a agitação da caneta sobre o papel.

Nos próximos dias, a meninada viverá uma experiência que acontece incontáveis vezes em suas vidas, mas que, a cada uma delas, novos sentimentos e expectativas aparecem: a volta às aulas. Diferente de anos anteriores, o retorno às salas de aula se tornou uma questão polarizada (mais uma). Com a pandemia e a falta de planejamento da vacinação para os profissionais da educação, esse retorno é a pauta do dia.

Aos professores e profissionais da educação: vacina já!

Nos últimos anos, o sistema escolar se modificou e ainda se modifica para se adequar ao modelo ou proposta inclusiva. Ou seja, que acolhe a todos e favorece a diversidade oferecendo para aqueles que encontram barreiras – seja de aprendizagem ou físicas – ferramentas adequadas para superá-las. Porém, ainda que esse esforço seja notável, temos péssimas condições sociais e de infraestrutura que dificultam a forma de acesso às escolas.

Grande parte dos alunos e profissionais da educação usa transporte coletivo. Ora, se somarmos esse contingente usando os ônibus, teremos um ambiente a mais que poderá favorecer a aglomeração e a transmissão do coronavírus. E tem mais, muitas crianças e jovens ficam com parentes mais velhos enquanto não estão na escola. É o passa e repassa do vírus num momento em que ainda estamos em meio a um tsunami no aumento de casos no Brasil. Se a vacinação não consegue ser coletiva, que ela seja imediata para os profissionais da educação, assim como é para os da saúde. Se a educação é prioridade temos que sair do papel e ir para a prática.

Quando penso nessas experiências e nas crianças, fico imaginando que cada uma delas é uma irmã, um irmão ou um amigo que tem suas histórias e preferências – uma comida, uma música ou um jogo. Essa filha ou filho com sonhos e o desejo de realizá-los. Inevitavelmente todas as crianças ficam ansiosas para o primeiro dia e, ao mesmo tempo, chateadas por não mais alimentar a preguiça e poder se divertir a qualquer hora.

A educação é coletiva

Bate aquele frio na barriga para conhecer a turma ou rever os amigos mais antigos e se a escola for nova, aí fica impossível conter tamanha agitação. Ser aceito é o mais tumultuado dos sentimentos. E agora temos que colocar o mais novo episódio do ano: com a covid-19, alguns amiguinhos poderão não voltar por escolha cuidadosa dos pais, e não ter aquele melhor amigo da escola para compartilhar dos sentimentos pode ser uma etapa difícil a ser encarada pela criança. Daí entra outro conflito, o de ouvir a criança, adolescente ou jovem e deixar eles escolherem ir ou não. Afinal, a educação é interação e é coletiva.

Se por um lado, muitos querem o retorno por pensarem na produtividade e na perda da mão de obra (numa visão bem mercadológica da educação, sabe?), outros reafirmam e lutam para garantir a preservação da vida. Todos sabemos que já houve perdas de aprendizagem e perdas emocionais também. No entanto, essas perdas são recuperáveis. Diferente da vida, caro leitor, que não se recupera e esse aspecto não se discute, sabe por quê? No conflito do direito, ou seja, o direito à educação e à vida, o segundo prevalece sobre o primeiro. E numa pandemia como a que estamos vivendo, é disso que estamos falando. Logo, o ensino remoto, mesmo não sendo a melhor forma de aprendizagem, pois tira a mediação do professor, continua sendo a melhor forma de garantir o direito à vida e o direito à educação.

Na segurança das telas

O ano se inicia de maneira complicada, talvez mais que em 2020. Trabalhar as condições das escolas e a formação dos professores, integrando as novas tecnologias e contornando os desafios diários, são maneiras mais inteligente e eficazes para que a educação não seja cruel com aqueles que não tem acesso ou que tem acesso com dificuldade ou ainda aquele que tem acesso mas que não aprende com a mesma qualidade que no ensino presencial. Então, falar em aprovação e reprovação neste momento é muito delicado e não faz sentido nenhum, já que a educação não tem sido priorizada pelo governo.