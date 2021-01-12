Renascer de janeiro a janeiro

Desejo que os bons ventos tragam para os meus aniversários muitos abraços acolhedores num curto espaço de tempo e um pouco de silêncio para o passeio que farei em minhas lembranças nesse dia Crédito: Divulgação

Aprendi a reverenciar o mês de janeiro. Um mês muito especial para mim. Além do ano novo que chega, eu brindo pelos meus dois aniversários, duas idades. Sim, pois também comemoro, exatamente no mesmo dia, o aniversário como cadeirante.

Ao contrário de muitos que não encaram bem essas datas, por não se sentirem bem com os ciclos que se fecham ou vivendo o seu inferno astral, eu me jogo para assoprar o passado, enxergar como mais uma etapa concluída e da possibilidade de comemorar a chegada de uma nova idade com alegria e positividade.

SOBREVIVENDO AO INFERNO ASTRAL

Mas não se trata somente de ter um olhar positivo sobre a vida. É sobre viver o tal inferno astral com tudo que ele traz, saboreando cada um dos sentimentos. Dúvidas, expectativas, alegrias, decepções, comemorações, saudade, esperança. E, para mim, vem tudo em dobro pois são dois nascimentos que o 12 de janeiro me traz. Aliás, no meio de uma pandemia, esses sentimentos me causaram uma turbulência interna. Precisei do silêncio para entender o estrondo do dia a dia. Meu coração continua estreito sem espaço para respirar. Diante de tempos tão tristes, alargar a alma para enxergar as sutilezas da vida tem sido difícil.

ESCREVI A MINHA HISTÓRIA

Do primeiro aniversário, daquele que consta na certidão de nascimento, sinto o peso da experiência: pelos esquecimentos aleatórios, pela recuperação mais demorada de uma noite mal dormida, pelos meus cabelos brancos, pelos sinais no rosto. Apesar da idade não combinar muito comigo, o cotidiano me mostra que as contas do tempo estão certas, mesmo eu desejando que estivessem erradas.

O segundo, o de ser cadeirante, o do meu acidente, o de que entender a vida é soltar as possibilidades. Este me lembra a juventude e me permito comer sem preocupação de engordar, de virar a noite com os amigos, de não me preocupar com contas a pagar, de viajar sem reserva em hotel, de se recuperar rápido de uma gripe ou viroses, e muito mais. Essas são as vantagens de se comemorar dois aniversários, duas idades, você pode virar a chave e escolher qual será mais oportuna para cada momento.

NOVOS CICLOS E O MELHOR SEMPRE ESTAR POR VIR

Todos nós temos os finais de ciclos. São finais e, ao mesmo tempo, momentos preparatórios para o recomeço. E todo esse processo não é dos mais fáceis, pois estamos aprendendo a lidar com coisas ou situações que não conhecemos. E é por isso que fico tão frenética antes dos meus aniversários. Neste ano, em isolamento, tive que dominar, de forma diferente, a ansiedade de não poder estar com os amigos, a família e comemorando como gostaria.

Encontrei na escrita e no mergulho profundo em mim mesma outras maneiras de alimentar minha esperança, entendendo que nada está pronto e tudo está por ser construído. Passei a considerar que muitos ciclos de desafio se repetem e que, quando aceitamos o que passamos como um aprendizado, nos tornamos mais fortes e aptos a vencermos com mais facilidade o que vier. Que venha no vagar que é para dar tempo de saborear cada experiência, cada sentimento.

DESEJOS DE ANIVERSÁRIO - SEM PRESSA MAS NO TEMPO

Nada em banho-maria, mergulhos rasos ou caminhos que não levam a lugares incríveis, situações ilusórias, nada que embace o coração e nem que atrapalhe os meus passos ou rodas. Que o amadurecimento sussurre no meu ouvido: você é quem manda. Siga sem amarras.

Eu desejo que os bons ventos tragam para os meus aniversários muitos abraços acolhedores num curto espaço de tempo, sorrisos com os lábios, gentileza no trato comigo mesma, e um pouco de silêncio para o passeio que farei em minhas lembranças nesse dia. Quero meus cachos dourados de raiz grisalha soltos ao vento e que haja brisa para saudar meu 12 de janeiro.