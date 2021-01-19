Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aprovação da vacina

No fio da esperança

Iniciamos a semana com a aprovação da vacina e isso é uma das maiores vitórias desde que mergulhamos nessa tempestade

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 jan 2021 às 02:00
Mariana Reis

Colunista

Mariana Reis

Em São Paulo
Um bálsamo no coração é derramado quando assistimos a Mônica Aparecida Calazans ser a primeira mulher negra, da linha de frente, ser vacinada no Brasil Crédito: Reprodução | Arquivo pessoal
Foram dias desafiadores e isso não significa que não tenham sido bons. Aliás, durante esses dias de ano novo e aniversários – comemoro dois no mesmo dia – produzi textos. Escrever me ajuda a encontrar um sentido, a despertar.
Iniciamos a semana com a aprovação da vacina e isso é uma das maiores vitórias desde que mergulhamos nessa tempestade. Um embolado de sentimentos no peito, uma sensação de que tudo pode melhorar, um suspiro na esperança e que apesar da escuridão percebemos que há luz.
Não tem sido fácil viver na prática esses momentos de dor e sofrimento, isolamento, obscurantismo em que se depara a nossa ciência e o negacionismo da doença real e presente entre nós. Eis que um bálsamo no coração é derramado quando assistimos a Mônica Aparecida Calazans ser a primeira mulher negra, da linha de frente, ser vacinada no Brasil. Acho que assim conseguimos enxergar a beleza em tantos raios e trovões dessa tempestade. Uma heroína de verdade.

Confiar é um desafio diário

A aprovação da vacina chega junto a marca que jamais gostaríamos que fosse real: a de 236 pessoas com deficiência que morreram só aqui no estado, contaminadas pela covid-19. É cruel e é difícil encarar que nem no grupo prioritário fomos incluídos. A invisibilidade e a falta de gestão ainda fazem sangrar as feridas causadas pela necropolítica também a esse grupo de pessoas.
Só quem se perde no deserto sabe o valor de uma gota de água. Só quem tem o vento sabe o valor de inspirar e expirar. A asfixia desgovernada na qual estamos submersos está nos impedindo de desenvolver nossa capacidade de confiar na vida. Parece que isso é coisa para gente grande pois manter a calma quando tudo está de pernas pro ar só sendo muito grande mesmo de espírito e grau alto de evolução. Nos falta o ar.
" A asfixia desgovernada na qual estamos submersos está nos impedindo de desenvolver nossa capacidade de confiar na vida"
Mariana Reis - Educadora física
Vencer o medo tem sido uma prática diária nos mergulhos que faço para dentro de mim mesma desde que começou tudo isso. E é aqui dentro que encontro um um lugar de paz, onde me sinto segura. Um lugar que é capaz de me tirar deste cenário infernal, de notícias ruins, de perdas repentinas, mentiras e caos na saúde. Refletir sobre o momento atual me faz entender que nada nos ensina mais do que quando estamos dentro de um cenário trevoso e histórico. É quando crescemos e aprendemos.

Despertar é acordar com luz

Gosto da palavra despertar e tenho muita gratidão pelos desafios nela contidos. Despertar e estar vivo e chegar até aqui sem se contaminar por vírus nenhum considero uma benção. Com tudo isso que continua acontecendo tento exercitar a aceitação de peito aberto, ampliei o foco da vida e tenho vivido na mais plena presença. Já entendendo uma das grandes lições do “novo mundo”: o agora.
Que com as boas novas da semana possamos nos transbordar de esperança, de compaixão, ter mais sensibilidade com os detalhes. É isso que nos traz vida. Há de se ter silêncio para entender o tumulto e aguardar o que o mundo sabe fazer de melhor: dar voltas e se renovar. Façamos a nossa parte também.
Que arte do abraço, aquela sem palavras e cheia de afeto possa tão breve chegar. Que haja vida e que venha oxigenada para nos revigorar. Que haja fé. Um povo que respira com liberdade e que acredita, é um povo mais saudável e forte. Viva a ciência, viva a vida.

Veja Também

Por mais vida em cada dia

Lista de quarentena: sempre cabe mais uma

Inclusão escolar: novas lições para novos tempos

Mariana Reis

Mariana Reis é mestranda em Sociologia Política, Administradora , TEDex, Colunista e Personal Trainer

Tópicos Relacionados

opinião Vacina Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina
Rio Branco-ES x Real Noroeste, pela Série D do Brasileirão 2026
Rio Branco vence Real Noroeste e sobe para vice-liderança do Grupo 12 da Série D
Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados