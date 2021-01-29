Mapa de Risco: quatro municípios estão classificados como risco alto Crédito: Divulgação/Governo do ES

governo do Espírito Santo divulgou o novo Mapa de Risco de transmissão do coronavírus no Estado, válido a partir de segunda-feira (1). De acordo com a classificação, quatro municípios estão com risco alto de contágio da doença. São eles: Anchieta, Guarapari, Montanha e Ponto Belo.

A cidade de Montanha está em alerta máximo para risco de contágio pela segunda semana consecutiva.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - Anchieta e Guarapari voltam para o risco alto em novo mapa

Deixaram a classificação de risco alto as cidades de Bom Jesus do Norte, Guaçuí e Muniz Freire.

Para fazer a classificação das cidades, o governo considera fatores como a taxa de ocupação de UTIs, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

O Mapa de Risco, segundo o governo, segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas seguem parâmetros técnicos.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

RISCO ALTO: Anchieta, Guarapari, Montanha e Ponto Belo.

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, Itaguaçu, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.