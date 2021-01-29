Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mapa de risco

Covid-19: Anchieta e Guarapari voltam para o risco alto em novo mapa

Na semana anterior, quatro municípios capixabas também estavam no pior estágio. Vitória, que havia regredido ao risco baixo de contágio, voltou ao moderado após somente uma semana
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 jan 2021 às 18:04

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 18:04

Mapa de Risco: quatro municípios estão classificados como risco alto
Mapa de Risco: quatro municípios estão classificados como risco alto Crédito: Divulgação/Governo do ES
governo do Espírito Santo divulgou o novo Mapa de Risco de transmissão do coronavírus no Estado, válido a partir de segunda-feira (1). De acordo com a classificação, quatro municípios estão com risco alto de contágio da doença. São eles: Anchieta, Guarapari, Montanha e Ponto Belo.
A cidade de Montanha está em alerta máximo para risco de contágio pela segunda semana consecutiva.
Covid-19 - Anchieta e Guarapari voltam para o risco alto em novo mapa
Ainda de acordo com o mapa, divulgado nesta sexta-feira (29), 52 municípios estarão em risco moderado de transmissão da doença – entre eles, Vitória, que, na semana passada, havia sido classificada como risco baixo – e outras 22 em risco baixo.
Deixaram a classificação de risco alto as cidades de Bom Jesus do Norte, Guaçuí e Muniz Freire.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 5.820 mortes e passa de 292 mil casos

Para fazer a classificação das cidades, o governo considera fatores como a taxa de ocupação de UTIs, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
O Mapa de Risco, segundo o governo, segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas seguem parâmetros técnicos.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

RISCO ALTO: Anchieta, Guarapari, Montanha e Ponto Belo.
RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, Itaguaçu, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
RISCO BAIXO: Alto Rio Novo, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Iconha, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Marataízes, Marechal

Veja Também

ES investiga 34 denúncias de "fura-fila" na vacinação contra a Covid

Casagrande diz que ES tem interesse em adquirir doses adicionais da Coronavac

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Guarapari Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados