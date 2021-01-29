Coronavírus: ES registra 5.820 mortes e passa de 292 mil casos

Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.820 mortes provocadas pela doença e 292.388 pessoas infectadas.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.816. Em seguida, aparecem Serra (36.532), Vitória (32.460) e Cariacica (23.627).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.882 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.315.