Coronavírus: ES registra 5.820 mortes e passa de 292 mil casos

O Espírito Santo registrou mais 24 mortes e 1.613 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta sexta-feira (29).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.820 mortes provocadas pela doença e 292.388 pessoas infectadas.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.816. Em seguida, aparecem Serra (36.532), Vitória (32.460) e Cariacica (23.627).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.882 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.315.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 274.698. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 884 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.