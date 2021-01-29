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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.820 mortes e passa de 292 mil casos

Segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), foram 24 mortes e 1.613 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:00

Publicado em 

29 jan 2021 às 17:00
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo registrou mais 24 mortes e 1.613 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta sexta-feira (29).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.820 mortes provocadas pela doença e 292.388  pessoas infectadas. 
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.816. Em seguida, aparecem Serra (36.532), Vitória (32.460) e Cariacica (23.627). 
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.882  pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.315.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 274.698.  A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 884 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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