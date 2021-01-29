Cidade do interior do ES tem explosão de casos de Covid-19

Alfredo Chaves: mais de 10% da população contraiu o coronavírus Crédito: Rafael Cassilhas Simões

O bucólico município de Alfredo Chaves , conhecido pelas suas cachoeiras e belezas naturais, tem enfrentado uma explosão de casos do novo coronavírus . Aos números: no dia 1º novembro do ano passado foram registradas 546 confirmações da doença. Já em 27 de janeiro, o número saltou para 1.523, um crescimento de 178,94% em menos de dois meses.

A questão ainda fica mais problemática quando há comparação com o tamanho da população. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , Alfredo Chaves tem 14.636 habitantes. Considerando a hipótese de que todos os contagiados são moradores da cidade, isso quer dizer que mais de 10% de quem vive no município contraiu a Covid-19.

Os óbitos também cresceram. Se até novembro do ano passado a cidade acumulava oito mortes em decorrência do vírus, esse quantitativo foi para 20, em janeiro de 2021, ou seja, no intervalo entre novembro a janeiro ocorreram mais mortes do que em todo o período anterior da pandemia, no período de março a novembro.

Até esta quinta-feira (28), Alfredo Chaves tinha vacinado 100 pessoas contra a Covid-19. Receberam o imunizante 89 profissionais e 11 idosos. A prefeitura diz que recebeu até agora 148 doses.

Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, a enfermeira Eveli Danila Callente Sinhorelli atribui o crescimento de casos às medidas de relaxamento social autorizadas pelo Estado e à chamada busca ativa dos pacientes com Covid, permitindo o rastreamento da doença em tempo real e sem subnotificação.