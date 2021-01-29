AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Cidade do interior do ES tem explosão de casos de Covid-19

Em menos de três meses, crescimento de registros da doença foi de 179%

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

29 jan 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Alfredo Chaves: mais de 10% da população contraiu o coronavírus
Alfredo Chaves: mais de 10% da população contraiu o coronavírus Crédito: Rafael Cassilhas Simões
O bucólico município de Alfredo Chaves, conhecido pelas suas cachoeiras e belezas naturais, tem enfrentado uma explosão de casos do novo coronavírus. Aos números: no dia 1º novembro do ano passado foram registradas 546 confirmações da doença. Já em 27 de janeiro, o número saltou para 1.523, um crescimento de 178,94% em menos de dois meses.
A questão ainda fica mais problemática quando há comparação com o tamanho da população. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Alfredo Chaves tem 14.636 habitantes. Considerando a hipótese de que todos os contagiados são moradores da cidade, isso quer dizer que mais de 10% de quem vive no município contraiu a Covid-19.
Os óbitos também cresceram. Se até novembro do ano passado a cidade acumulava oito mortes em decorrência do vírus, esse quantitativo foi para 20, em janeiro de 2021, ou seja, no intervalo entre novembro a janeiro ocorreram mais mortes do que em todo o período anterior da pandemia, no período de março a novembro.
Até esta quinta-feira (28), Alfredo Chaves tinha vacinado 100 pessoas contra a Covid-19. Receberam o imunizante 89 profissionais e 11 idosos. A prefeitura diz que recebeu até agora 148 doses.
Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, a enfermeira Eveli Danila Callente Sinhorelli atribui o crescimento de casos às medidas de relaxamento social autorizadas pelo Estado e à chamada busca ativa dos pacientes com Covid, permitindo o rastreamento da doença em tempo real e sem subnotificação. 
"Houve relaxamento por meio das portarias estaduais,  flexibilizando o funcionamento de bares e restaurantes. Temos muitas pousadas e cachoeiras na cidade, e a transmissão do vírus fugiu ao nosso controle", admitiu Eveli. "As pessoas acabaram extrapolando", lamentou.

Veja Também

Depois de seis anos, Alfredo Chaves volta a registrar assassinato

Com 104 anos, idosa de Alfredo Chaves recebe alta após vencer a Covid-19

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Posto de gasolina é um dos segmentos avaliados no Recall 2026
Quando defender empregos destrói empregos
Imagem de destaque
Spray de pimenta liberado: uma vitória que denuncia um fracasso
Paulo Künsch e Ivana Izoton
Ivana Izoton e Paulo Künsch lançam nova coleção de joias com toque de escultura em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados