Depois de seis anos, Alfredo Chaves volta a registrar assassinato

Fazia mais de seis anos que os moradores de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, não sabiam o que era um assassinato. No entanto, esse tempo recorde no Estado terminou nesta quinta-feira (7), quando uma pessoa foi morta a facadas na Zona Rural do município.
O crime aconteceu nesta tarde, na localidade de Carolina. De acordo com a Polícia Militar, como a ocorrência ainda está em andamento, não é possível passar outros detalhes do caso. A Polícia Civil também explicou que "somente após as diligências" poderá dar informações sobre o assassinato e dizer se houve detidos.
2.274 dias
é o tempo que Alfredo Chaves ficou sem registrar um homicídio doloso
Antes deste caso, o último homicídio doloso em Alfredo Chaves tinha acontecido no dia 16 de outubro de 2014. Naquela data, um homem de 28 anos perdeu a vida de forma violenta. No ano passado, uma reportagem de A Gazeta explicou quais os motivos que colaboravam para essa segurança acima da média.
Entre as principais explicações apontadas estavam a população pouco numerosa – que não chega a 15 mil habitantes – e o fato de a maior parte dela estar em áreas rurais, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da atuação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário.
2020: OUTRAS CINCO CIDADES SEM HOMICÍDIOS
Apesar da má notícia desta quinta-feira (7), mais cinco cidades do Espírito Santo não registraram qualquer assassinato durante todo o ano de 2020. São elas: São José do Calçado e Jerônimo Monteiro, na Região Sul; e Ponto Belo, Mucurici e João Neiva, no Norte do Estado. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).