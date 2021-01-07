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Violência no ES

Depois de seis anos, Alfredo Chaves volta a registrar assassinato

Uma pessoa foi morta a facadas na tarde desta quinta-feira (7); último homicídio doloso no município tinha acontecido em outubro de 2014

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 18:43

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 jan 2021 às 18:43
Alfredo Chaves
Alfredo Chaves tem pouco mais de 14,6 mil habitantes, de acordo com o IBGE Crédito: Divulgação/PMAC
Fazia mais de seis anos que os moradores de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, não sabiam o que era um assassinato. No entanto, esse tempo recorde no Estado terminou nesta quinta-feira (7), quando uma pessoa foi morta a facadas na Zona Rural do município.
O crime aconteceu nesta tarde, na localidade de Carolina. De acordo com a Polícia Militar, como a ocorrência ainda está em andamento, não é possível passar outros detalhes do caso. A Polícia Civil também explicou que "somente após as diligências" poderá dar informações sobre o assassinato e dizer se houve detidos.

2.274 dias

é o tempo que Alfredo Chaves ficou sem registrar um homicídio doloso
Antes deste caso, o último homicídio doloso em Alfredo Chaves tinha acontecido no dia 16 de outubro de 2014. Naquela data, um homem de 28 anos perdeu a vida de forma violenta. No ano passado, uma reportagem de A Gazeta explicou quais os motivos que colaboravam para essa segurança acima da média.
Entre as principais explicações apontadas estavam a população pouco numerosa – que não chega a 15 mil habitantes – e o fato de a maior parte dela estar em áreas rurais, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da atuação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário.

2020: OUTRAS CINCO CIDADES SEM HOMICÍDIOS

Apesar da má notícia desta quinta-feira (7), mais cinco cidades do Espírito Santo não registraram qualquer assassinato durante todo o ano de 2020. São elas: São José do Calçado e Jerônimo Monteiro, na Região Sul; e Ponto BeloMucurici e João Neiva, no Norte do Estado. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

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