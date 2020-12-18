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Com 104 anos, idosa de Alfredo Chaves recebe alta após vencer a Covid-19

Dona Angelina Tavares da Silva foi internada no dia 9 de dezembro e já fazia tratamento contra um câncer de pulmão. Ela foi aplaudida pela equipe médica ao receber alta hospitalar

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 08:18
Dona Angelina, de 104 anos e moradora de Alfredo Chaves, recebeu alta nesta quinta-feira (17)
Dona Angelina, de 104 anos e moradora de Alfredo Chaves, recebeu alta nesta quinta-feira (17) Crédito: Divulgação | Hospital Evangélico de Vila Velha
Esta quinta-feira (17) foi de alegria e alívio para a família da dona Angelina Tavares da Silva, de 104 anos, que foi internada no dia 9 de dezembro em um hospital de Vila Velha para tratar a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o sobrinho-neto de Angelina, Fábio Lipkit, servidor público de 32 anos, disse que ele e a família estão muito felizes com a volta dela para Alfredo Chaves, município em que moram.
"Tia Angelina dá muito amor e alegria a todos que convivem com ela", contou. Fábio aproveitou a oportunidade para elogiar a equipe médica que cuidou da tia-avó neste período difícil. 

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"O tratamento médico foi de excelência desde os atendimentos iniciais, aqui em nosso município e no Hospital Evangélico de Vila Velha", contou.
Além da Covid-19, Angelina está em tratamento contra um câncer de pulmão. Ela recebeu os cuidados da equipe do médico Thiago Rodrigues Sequeira, intensivista do hospital.
No momento da alta hospitalar, dona Angelina foi aplaudida pela equipe do hospital e recebida pelos familiares.

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