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Leonel Ximenes

Covid-19 mata sete vezes mais do que acidentes de trânsito no ES

De janeiro a novembro deste ano morreram 650 pessoas em desastres e  4.555 vítimas do coronavírus

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

18 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Moto envolvida em acidente que matou duas pessoas na quarta-feira (16), na orla de Vila Velha
Moto envolvida em acidente que matou duas pessoas na última quarta-feira (16), na orla de Vila Velha  Crédito: Foto do leitor
Espírito Santo convive com algumas “endemias” que persistem em continuar muito antes de surgir a pandemia do novo coronavírus. Uma delas é a da violência, expressa, por exemplo, pelas mortes no trânsito. Os acidentes deixam vítimas, principalmente, entre indivíduos na faixa etária dos 15 aos 44 anos, ou seja, pessoas em idade produtiva de trabalho ou estudo e que muito poderiam ainda contribuir para a sociedade.
Neste ano, de janeiro a novembro, 650 pessoas perderam suas vidas nas vias municipais, estaduais e federais que cortam o Espírito Santo. Número, por sinal, que já é uma tragédia.
E se esse dado é uma lástima, a comparação com as mortes pela Covid-19 ainda leva a uma outra reflexão sobre a necessidade de cuidados enquanto não há a vacinação. A letalidade pelo vírus consegue ser sete vezes maior do que a dos óbitos no trânsito. Até o último dia 30 de novembro, 4.555 mortes morreram vítimas da doença.
Somadas, a “endemia” da violência do trânsito e a pandemia do novo coronavírus provocaram a morte de 5.205 pessoas no ES, seja em hospitais, casas e nas vias urbanas. Tragédias que poderiam ser evitadas - com mudança de comportamento no trânsito e nos cuidados preventivos.

APESAR DE TUDO, REDUÇÃO DE MORTES

Não é para comemorar, contudo trata-se de um avanço. O número de mortes no trânsito capixaba está em queda em comparação com o mesmo período do ano passado. Se em 2019 havia 738 ocorrências, agora foi para 650, uma queda de 11,9%.
Isso quer dizer que para cada grupo de 100 mil habitantes, acontecem 17,4 mortes no trânsito. Indicadores que ainda são altos, mas que já foram bem piores no passado – como em 2011, quando essa taxa era de 32,7.
Serra lidera as mortes no trânsito, com 55 casos, seguida por Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim (ambos com 41), Linhares e Vitória (ambos com 32), São Mateus (31) e Cariacica (29).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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