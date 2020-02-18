10 dicas de gentileza no trânsito para evitar acidentes

É preciso que aconteça uma mudança de comportamento para que a realidade do trânsito também mude Crédito: Divulgação

O Carnaval está logo ali. E na época mais alegre do ano, a gentileza não deve ficar de fora, principalmente no trânsito. Dar a seta antes de mudar de pista, parar quando um pedestre for atravessar a faixa e oferecer passagem para quem está andando mais rápido na via são algumas das atitudes que não apenas mostram que o motorista conhece bem as regras do trânsito, mas que também preza pela cordialidade ao dirigir.

No entanto, muitas vezes, o que acontece no trânsito é o contrário. Seja motivado pela pressa, pela falta de paciência, ou simplesmente por não se colocar no lugar do outro, a gentileza no trânsito acaba ficando de lado e o que se vê são ações que podem danificar um veículo ou até mesmo colocar outra vida em risco.

Para a gerente de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) Sheila Silverol, é preciso que aconteça uma mudança de comportamento para que a realidade do trânsito também mude. Uma das formas que o órgão tem trabalhado é com aulas de educação para o trânsito desde a Educação Básica até o Ensino Superior. E muitas crianças e jovens tornam-se multiplicadores de bons exemplos.

"As crianças chamam a atenção dos pais ou responsáveis quando estão cometendo alguma infração, como falar ao celular dirigindo. E também reforçamos, junto ao adulto que, se ele ama a pessoa que está transportando, ele deve ter cuidado no trânsito." Sheila Silverol - Gerente de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Para a gerente de Educação de Trânsito do Detran/ES, Sheila Silverol, muitas crianças e jovens tornam-se multiplicadores de bons exemplos Crédito: Vitória Magalhães

Outra forma de atingir esse público é por meio de atendimentos psicológicos gratuitos, onde, desde o ano passado, vítimas e pessoas que perderam seus entes queridos em um acidente de trânsito contam sobre a perda. Quando a pessoa vê que isso realmente pode acontecer, há uma mudança. Ela entende que a pressa e não adotar comportmaentos seguros no trânsito pode causar acidentes, afirma.

E para evitar que acidentes ocorram, ou mesmo que o trânsito seja menos estressante, a mudança deve partir de cada um. Ou seja, a gentileza que o motorista espera ver no trânsito tem de começar por ele mesmo. Por isso, preste atenção a essas dez dicas para que a gentileza seja uma constante quando você estiver ao volante. E também fora dele.

SAIBA  Gentileza gera gentileza