10 dicas de gentileza no trânsito para evitar acidentes

O Carnaval está logo ali. E na época mais alegre do ano, a gentileza não deve ficar de fora, principalmente no trânsito. Dar a seta antes de mudar de pista, parar quando um pedestre for atravessar a faixa e oferecer passagem para quem está andando mais rápido na via são algumas das atitudes que não apenas mostram que o motorista conhece bem as regras do trânsito, mas que também preza pela cordialidade ao dirigir.
No entanto, muitas vezes, o que acontece no trânsito é o contrário. Seja motivado pela pressa, pela falta de paciência, ou simplesmente por não se colocar no lugar do outro, a gentileza no trânsito acaba ficando de lado e o que se vê são ações que podem danificar um veículo ou até mesmo colocar outra vida em risco.
Para a gerente de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) Sheila Silverol, é preciso que aconteça uma mudança de comportamento para que a realidade do trânsito também mude. Uma das formas que o órgão tem trabalhado é com aulas de educação para o trânsito desde a Educação Básica até o Ensino Superior. E muitas crianças e jovens tornam-se multiplicadores de bons exemplos.
"As crianças chamam a atenção dos pais ou responsáveis quando estão cometendo alguma infração, como falar ao celular dirigindo. E também reforçamos, junto ao adulto que, se ele ama a pessoa que está transportando, ele deve ter cuidado no trânsito."
Outra forma de atingir esse público é por meio de atendimentos psicológicos gratuitos, onde, desde o ano passado, vítimas e pessoas que perderam seus entes queridos em um acidente de trânsito contam sobre a perda. Quando a pessoa vê que isso realmente pode acontecer, há uma mudança. Ela entende que a pressa e não adotar comportmaentos seguros no trânsito pode causar acidentes, afirma.
E para evitar que acidentes ocorram, ou mesmo que o trânsito seja menos estressante, a mudança deve partir de cada um. Ou seja, a gentileza que o motorista espera ver no trânsito tem de começar por ele mesmo. Por isso, preste atenção a essas dez dicas para que a gentileza seja uma constante quando você estiver ao volante. E também fora dele.
SAIBA Gentileza gera gentileza
Vai sair com os amigos?
Ligue o rádio, ouça sua música favorita, ou tente estacionar o veículo para buscar caminhos alternativos pelos aplicativos de GPS.
Parar na faixa para pedestre, quando não há semáforo, é obrigação de todo motorista. Por isso, preste atenção quando alguém for atravessar e vá diminuindo a velocidade, para o motorista de trás entender que você irá parar na faixa.
Evite andar pelo corredor e tome cuidado com retrovisores, e movimentos bruscos dos veículos mudando de via.
Não tente tirar satisfação com outro motorista que você acha que agiu de má-fé no trânsito. Siga seu caminho em paz.
Então, não tente ultrapassar os limites de velocidade. Se em um local a velocidade é de 40 km/h, há motivos para isso.
Saia sempre no horário, com alguns minutos de folga até a hora marcada. Se não conseguir, avise que atrasará.
Não atenda ou manuseie o celular quando estiver ao volante ou pilotando a moto. Isso pode causar acidentes.
Tente liberar a via para um motorista que está com um pouco mais de pressa. Lembre-se: é preciso respeitar o tempo dos outros também.
No trânsito, o veículo maior deve sempre cuidar da segurança do menor. Ou seja, caminhões e ônibus devem respeitar carros, que devem cuidar da segurança de motocicletas e bicicletas. E todos devem respeitar o pedestre.
Então, não esqueça de eleger o motorista da rodada ou se preparar para voltar de táxi ou aplicativo. Não beba quando for dirigir.