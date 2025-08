Andaime despenca e trabalhadores ficam pendurados em Guarapari

Dois trabalhadores ficaram pendurados após um andaime despencar em uma obra localizada na Praia do Morro, em Guarapari , município da Região Metropolitana da Grande Vitória. Uma testemunha contou aos bombeiros que os homens atuavam na reforma de um prédio na tarde desta segunda-feira (4) quando a plataforma em que estavam caiu, fazendo com ficassem pendurados pelo sistema de segurança.>

A equipe dos bombeiros fez ancoragens no terraço e realizou a descida com cordas para resgatar os trabalhadores. Um deles apresentava ferimentos em uma das pernas e foi levado para atendimento médico no Hospital Geral Doutor Luis Buaiz, no município. >