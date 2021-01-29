Morre paciente com Covid-19 transferida de Manaus para o ES

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebeu trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Trata-se de uma mulher, de 47 anos. O óbito ocorreu nesta sexta-feira (29), às 09h45. “A paciente apresentava múltiplas comorbidades e não resistiu, tendo ficado hospitalizada por sete dias”, informou a Sesa.

A Sesa acrescentou ainda que a família foi comunicada e que serão adotados protocolos para liberação do corpo - processo de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas. “Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo)”, informou.