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Tristeza

Morre paciente com Covid-19 transferida de Manaus para o ES

Uma mulher, de 47 anos,  com várias comorbidades,  não resistiu e morreu na manhã desta sexta-feira (29), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 14:02

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

29 jan 2021 às 14:02
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebeu trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira
Um dos 36 pacientes que foram transferidos de Manaus para o Espírito Santo, após o colapso do sistema de saúde do Amazonas, morreu na manhã desta sexta-feira (29) em decorrência da Covid-19. Estava internado na UTI do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Trata-se de uma mulher, de 47 anos. O óbito ocorreu nesta sexta-feira (29), às 09h45. “A paciente apresentava múltiplas comorbidades e não resistiu, tendo ficado hospitalizada por sete dias”, informou a Sesa.
A Sesa acrescentou ainda que a família foi comunicada e que serão adotados protocolos para liberação do corpo - processo de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas. “Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo)”, informou.
Os outros 35 pacientes permanecem sob os cuidados dos profissionais do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, sendo 14 em UTI e 21 em enfermaria - todos adultos. “Dos que estão em enfermaria, oito se encontram com condições de alta clínica, aguardando a negativação do teste RT-PCR para retorno ao estado de origem”, informou a Sesa.

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