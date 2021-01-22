Chegada de 36 pacientes com Covid-19 de Manaus ao ES Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Do total de 36 pacientes de Manaus que chegaram ao ES, 29 estão na UTI

Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (22), a autoridade em Saúde informou que, do total de 36 pacientes com Covid-19 que chegaram de Manaus ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, 29 estão na UTI. Após a chegada de duas aeronaves que trouxeram pacientes com a Covid-19 de Manaus , no Estado do Amazonas, ao Espírito Santo, nesta quinta-feira (21), o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, concedeu informações sobre a situação dessas pessoas no Estado. Em entrevista ao, da, na manhã desta sexta-feira (22), a autoridade em Saúde informou que, do total de 36 pacientes com Covid-19 que chegaram de Manaus ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, 29 estão na UTI.

Em entrevista à repórter Poliana Alvarenga, o subsecretário informou que, ao chegarem ao Estado, os pacientes passaram por uma avaliação inicial pela equipe do Samu.

"Em seguida os pacientes foram transferidos, de acordo com o grau de gravidade de cada um, para as ambulâncias e foram encaminhados para o Jayme. Alguns pacientes chegaram descompensados, passaram por exames e foram medicados e internados. Alguns seguiram para a UTI para uma avaliação mais detalhada e sete foram para a enfermaria", contou Gleikson Barbosa dos Santos.

Ainda segundo o subsecretário, o Espírito Santo iniciou um trabalho na primeira fase da expansão de leitos, em que diariamente a equipe técnica avalia o percentual de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria.

"Agora estamos na segunda fase da expansão de leitos, avaliando rigorosamente a ocupação e expandindo de acordo com a necessidade. O Estado avaliará se há condições de ofertar mais leitos para outros estados. Mas, o que é possível afirmar, é que hoje há 150 leitos disponíveis para toda a rede, para quem precisar de leitos de UTI", afirmou.

SEM RISCO DE FALTA DE LEITOS PARA OS CAPIXABAS

Sobre um possível risco de faltarem leitos para internação de capixabas com a chegada de pacientes de outros Estados, Gleikson Barbosa dos Santos é categórico ao afirmar que não faltarão vagas de UTI.

"Nunca faltou leito. A expansão é um planejamento feito pela Sesa, coordenada pelo secretário Nesio Fernandes. O Estado não colapsou, não faltou leito em momento algum. O Espírito Santo está sendo solidário ao Amazonas, que está vivendo um desastre. Recebemos esses pacientes para cuidar, logo terão alta e retornarão para as residências deles", disse.

CURADOS RETORNARÃO PARA MANAUS

E quanto ao retorno para Manaus, o subsecretário apontou que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com a equipe de assistência do Hospital Jayme Santos Neves, com o Ministério da Saúde e com a equipe da secretaria do Amazonas, já pré estabeleceu o fluxo de retorno dos contaminados pela Covid-19. Ele afirmou que quando os pacientes receberem alta hospitalar, haverá uma comunicação com os demais órgãos em 48h e os curados retornarão de avião para Manaus. O custo deste retorno será financiado pelo Estado do Amazonas.

Sobre a nova cepa do vírus, já detectada em Manaus, não deve haver preocupação aos capixabas. " Os manauaras estão em um bloco de isolamento , sem acesso aos outros pacientes. Os profissionais estão treinados para recebê-los, com equipamentos de proteção e toda a equipe que está cuidando dos pacientes de Manaus foi vacinada", concluiu.

Chegada dos pacientes de Manaus infectados pela Covid-19 ao ES

AS AERONAVES

O primeiro avião trazendo 18 pacientes de Manaus chegou no aeroporto de Vitória por volta das 20h25 desta quinta-feira (21). Na chegada, os pacientes foram avaliados por uma equipe da UTI do hospital, que os direciona para o tratamento intensivo, nos casos mais graves, ou enfermarias. A equipe do hospital confirmou também que tanto os leitos de UTI quanto os de enfermarias destinados aos pacientes vindos de Manaus são exclusivamente para atendê-los.