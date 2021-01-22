Emoção: paciente de Manaus ganha parabéns surpresa ao chegar ao ES

Um dos pacientes com coronavírus de Manaus que foram transferidos para o Espírito Santo viveu um momento de emoção na chegada ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Ele foi recepcionado na instituição com um "parabéns surpresa".
Assim que o paciente, identificado como Jânio, chegou ao hospital, a equipe da instituição capixaba descobriu que ele fez aniversário nesta quinta-feira (21), dia em que a aeronave decolou do Amazonas em direção ao Espírito Santo. Um dos funcionários do hospital disse: "É hoje". Já era madrugada desta sexta (22), mas como ele estava no voo, resolveram cantar parabéns para recepcioná-lo. Veja o vídeo:
O paciente ficou emocionado com a surpresa. Ele foi um dos 36 pacientes de Manaus que foram transferidos para o Estado, que chegaram em duas aeronaves da Força Aérea Brasileira. A segunda aeronave pousou no Estado por volta das 2h no Aeroporto de Vitória. Do Aeroporto, os pacientes seguiram em ambulâncias até o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência no Estado em tratamento de casos de coronavírus. Os veículos foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal
Na chegada, os pacientes foram avaliados por uma equipe da UTI do hospital, que os direciona para o tratamento intensivo, nos casos mais graves, ou enfermarias. A equipe do hospital confirmou também que tanto os leitos de UTI quanto os de enfermarias destinados aos pacientes vindos de Manaus são exclusivamente para atendê-los.
Chegada dos pacientes de Manaus infectados pela Covid-19 ao ES
O superintendente do Ministério da Saúde no Espírito Santo, Bartolomeu Lima, disse que a operação foi bem sucedida e que os pacientes chegaram bem no Estado.
A equipe do Jayme Santos Neves que recebeu pacientes foi composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, gerente, pela diretora do hospital que é médica e pela assessoria de imprensa, totalizando 21 profissionais.
A segunda aeronave decolou de Manaus às 20h55 (horário de Brasília). A oferta de leitos por parte do Governo do Espírito Santo foi feita após a capital amazonense enfrentar um colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio nos hospitais. A demanda pelo produto cresceu após o recorde de internações. Com informações de Vilmara Fernandes