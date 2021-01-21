A primeira dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada em 5.110 pessoas no Espírito Santo. Os dados são do Programa Estadual de Imunizações, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), referentes às vacinas aplicadas até as 15h desta quinta-feira (21). As doses da Coronavac, do Instituto Butantan, começaram a ser distribuídas pela Sesa na terça-feira (19), para atender ao público-alvo definido pelo Plano Nacional de Vacinação (PNI) na primeira etapa da fase 1 da campanha de vacinação.
Os municípios da Região Metropolitana realizaram, até o momento, a imunização de 1.223 pessoas, na Região Sul foram 2.475, nas cidades da Região Central foram 644 vacinados e na Região Norte 768 pessoas foram imunizadas.
Mais de 5 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no ES
A vacinação ocorrerá em duas doses, com um intervalo de tempo de quatro semanas. Para a aplicação da segunda dose, a secretaria da Saúde realizará uma nova distribuição às Regionais, o que deve ocorrer na segunda semana do mês de fevereiro.
Nesta primeira etapa da fase 1, a imunização se dará pelos trabalhadores da saúde (42.273); pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência (2.970); pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas (210) e indígenas aldeados (2.793), em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina. O público idoso acima dos 75 anos que não vivem em instituições de longa permanência (155.760 capixabas), será contemplado com a disponibilidade de mais imunizantes na segunda etapa da fase 1.
CAMPANHA NACIONAL
Ainda segundo determinações do Ministério da Saúde, a população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 foi priorizada seguindo os critérios de exposição à infecção, além de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. O escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se dará conforme a disponibilidade das doses de vacina.
Em relação à imunização dos profissionais da saúde, o critério utilizado, segundo a Resolução CIB N° 007/2021, leva em consideração: os profissionais vacinadores; os das Instituições de Longa Permanência para Idosos; os trabalhadores de Unidades de Terapia Intensiva Covid-19, dos hospitais referências; trabalhadores da Urgência e Emergência; enfermaria dos hospitais Covid-19; e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); profissionais da sala vermelha de Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs e PAs); e profissionais dos Centros de Referência para a Covid-19 na Atenção Básica.