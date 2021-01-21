Vacina da Coronavac no ES Crédito: Fernando Madeira

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada em 5.110 pessoas no Espírito Santo. Os dados são do Programa Estadual de Imunizações, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , referentes às vacinas aplicadas até as 15h desta quinta-feira (21). As doses da Coronavac, do Instituto Butantan, começaram a ser distribuídas pela Sesa na terça-feira (19), para atender ao público-alvo definido pelo Plano Nacional de Vacinação (PNI) na primeira etapa da fase 1 da campanha de vacinação.

Os municípios da Região Metropolitana realizaram, até o momento, a imunização de 1.223 pessoas, na Região Sul foram 2.475, nas cidades da Região Central foram 644 vacinados e na Região Norte 768 pessoas foram imunizadas.

Your browser does not support the audio element. Mais de 5 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no ES

A vacinação ocorrerá em duas doses, com um intervalo de tempo de quatro semanas. Para a aplicação da segunda dose, a secretaria da Saúde realizará uma nova distribuição às Regionais, o que deve ocorrer na segunda semana do mês de fevereiro.

Nesta primeira etapa da fase 1, a imunização se dará pelos trabalhadores da saúde (42.273); pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência (2.970); pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas (210) e indígenas aldeados (2.793), em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina. O público idoso acima dos 75 anos que não vivem em instituições de longa permanência (155.760 capixabas), será contemplado com a disponibilidade de mais imunizantes na segunda etapa da fase 1.

CAMPANHA NACIONAL

Ainda segundo determinações do Ministério da Saúde, a população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 foi priorizada seguindo os critérios de exposição à infecção, além de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. O escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se dará conforme a disponibilidade das doses de vacina.