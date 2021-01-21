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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.615 mortes e passa de 282 mil casos

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), foram  25 mortes e 1.618 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Publicado em 

21 jan 2021 às 17:07

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 17:07

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou mais 25 mortes e 1.618 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta quinta-feira (21). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.615 mortes provocadas pela doença e 282.044 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 37.668 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (35.006), Vitória (31.653) e Cariacica (22.914).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.703 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.177.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 263.421. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 854 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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