Volta às aulas: 74 cidades do ES retomam as atividades a partir de fevereiro

Sala de aula vazia Crédito: Pixabay

A volta às aulas acontecerá em 74 municípios capixabas a partir do mês de fevereiro. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Umdime). Foram ouvidas 76 cidades, sendo que apenas duas - Ibitirama e São Gabriel da Palha - não responderam às informações.

Dentre os municípios ouvidos (76), em um total de 69 os alunos retomam as atividades ainda no mês de fevereiro. Em outras cinco cidades isto acontece em março. Somente dois municípios - Piúma e Barra de são Francisco - ainda não informaram sobre a data de retorno das atividades.

O levantamento também mostrou que 34 cidades - 45% dos que foram ouvidos - retornarão às aulas de forma híbrida (presencial e remota). Em outras 20 cidades (27%) haverá apenas aulas remotas, em três (3%) elas serão presenciais, e outras 19 (25%) ainda não definiram o modelo das aulas.

Pesquisa volta às aulas Crédito: Amunes

MUDANÇAS NA GRANDE VITÓRIA

“Eles estavam discutindo a pauta em um comitê, mas Serra e Vila Velha já nos informaram que vão voltar a participar das discussões que estão sendo feitas pela Amunes, em parceria com a Undime e o Ministério Público Estadual (MPES)”, explicou.

Gilson informou que as cidades que vão adotar as aulas presenciais estão se preparando, seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo governo para garantir a segurança sanitária dos profissionais da educação e dos alunos. “Estamos trabalhando para garantir a segurança de todos. Um dos pontos é que queremos garantir que todos os profissionais tenham sido testados antes do retorno às aulas”, explicou.

Correção O cronograma divulgado pela Amunes, que estava reproduzido neste matéria, informava que as aulas na Serra seriam retomadas em fevereiro. No entanto, a prefeitura do município comunicou que a previsão de retorno das atividades é somente para março, mas que a data exata ainda não foi definida. A imagem do cronograma foi retirada.

Ele avalia ainda que o retorno às aulas é importante para os alunos. “O lugar mais seguro para as crianças é na escola, onde todos os protocolos estão sendo seguidos", pondera.

Cada cidade, segundo o presidente da Amunes, já está preparando o seu plano pedagógico para o retorno dos alunos. “Na próxima segunda participaremos de uma reunião com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), onde eles vão apresentar a experiência do retorno às aulas, na rede estadual, no ano passado. Esta experiência será importante para as cidades”, informou.