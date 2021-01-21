Guarapari inicia vacinação contra a Covid-19 em profissionais da Saúde

A Prefeitura de Guarapari deu início à vacinação contra a Covid-19 na cidade, às 9h da manhã desta quinta-feira (21). A auxiliar de serviços gerais da Saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Valdinete Monteiro dos Santos, de 50 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no município.
Valdinete trabalha na equipe que atende o público com síndromes respiratórias. Além dela, outros profissionais de saúde da UPA receberam a vacina na manhã desta quinta (21).
De acordo com a prefeitura, nesta primeira fase de imunização, Guarapari recebeu 712 doses da Coronavac, que foram divididas entre os grupos prioritários, conforme determinação do Ministério da Saúde. Desse modo, 143 doses foram destinadas aos idosos em casas de repouso, 18 doses para residência inclusiva, 328 doses para hospitais e 223 para Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h).