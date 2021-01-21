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Imunização

Guarapari inicia vacinação contra a Covid-19 em profissionais da Saúde

Das 712 doses da Coronavac recebidas pelo município, 328 vão para hospitais e 223 para Unidade de Pronto Atendimento. Idosos em casas de repouso também serão vacinados

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 12:36

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 jan 2021 às 12:36
Guarapari dá inicio à vacinação contra a Covid-19
Início da vacinação em Guarapari: município recebeu no total 712 doses da Coronavac Crédito: Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari deu início à vacinação contra a Covid-19 na cidade, às 9h da manhã desta quinta-feira (21). A auxiliar de serviços gerais da Saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Valdinete Monteiro dos Santos, de 50 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no município.
Valdinete trabalha na equipe que atende o público com síndromes respiratórias. Além dela, outros profissionais de saúde da UPA receberam a vacina na manhã desta quinta (21).
De acordo com a prefeitura, nesta primeira fase de imunização, Guarapari recebeu 712 doses da Coronavac, que foram divididas entre os grupos prioritários, conforme determinação do Ministério da Saúde. Desse modo, 143 doses foram destinadas aos idosos em casas de repouso, 18 doses para residência inclusiva, 328 doses para hospitais e 223 para Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h).
A auxiliar de serviços gerais da Saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Valdinete Monteiro dos Santos, de 50 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada em Guarapari
Valdinete dos Santos, que trabalha em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari,  mostra cartão de vacinação Crédito: Prefeitura de Guarapari

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