Covid-19: idosa de 102 anos é a primeira moradora de Cariacica vacinada

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) afirmou que recebeu 2.156 doses da vacina Coronavac nesta primeira remessa. Elas serão utilizadas para imunizar os idosos moradores de instituições de longa permanência e profissionais da área da saúde que estejam na linha de frente do combate à Covid-19. A Semus informou que a vacinação acontecerá nas casas de repouso e prontos atendimentos, para que não haja necessidade de deslocamento do público alvo.
Para a próxima fase de vacinação, a Semus alegou que ainda aguarda um comunicado oficial em relação à quantidade de doses que serão disponibilizadas ao município, para decidir se haverá necessidade de implantar outros pontos de vacinação como drive-thru e utilização de escolas e shopping.
A Secretaria explicou ainda que elaborou um plano de escalonamento, que consiste na ampliação dos horários e dos dias de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, além do aumento no número de pontos de vacinação. Atualmente, a cidade possui 17 salas para aplicação do imunizante e tem previsão de implantar outras cinco.