Covid-19: idosa de 102 anos é a primeira moradora de Cariacica vacinada

Joana Ornelas dos Santos, de 102 anos, é moradora do Lar do Idoso Avedalma Crédito: Claudio Postay

Uma idosa de 102 anos foi a primeira moradora de Cariacica a receber a vacina contra a Covid-19 . Joana Ornelas dos Santos é moradora do Lar do Idoso Avedalma, no bairro Morrinhos, região de Cariacica Sede, desde 2014 e recebeu a primeira dose da Coronavac por volta das 13h desta terça-feira (19).

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) afirmou que recebeu 2.156 doses da vacina Coronavac nesta primeira remessa. Elas serão utilizadas para imunizar os idosos moradores de instituições de longa permanência e profissionais da área da saúde que estejam na linha de frente do combate à Covid-19. A Semus informou que a vacinação acontecerá nas casas de repouso e prontos atendimentos, para que não haja necessidade de deslocamento do público alvo.

Para a próxima fase de vacinação, a Semus alegou que ainda aguarda um comunicado oficial em relação à quantidade de doses que serão disponibilizadas ao município, para decidir se haverá necessidade de implantar outros pontos de vacinação como drive-thru e utilização de escolas e shopping.