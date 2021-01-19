Idoso de 65 anos é o primeiro vacinado contra a Covid-19 em Viana

Antonio de Paula Moura, 65, é morador do asilo Instituto Lar Família Feliz e foi o primeiro imunizado de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Viana iniciou a vacinação nos idosos que vivem em casas de longa permanência e funcionários da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus nesta terça-feira (19), após receber 354 doses da Coronavac. O primeiro imunizado no município foi Antonio de Paula Moura, de 65 anos, surdo e morador do Instituto Lar Família Feliz, no bairro Campo Verde.

Além da instituição, haverá aplicação dos imunizantes no Pronto Atendimento Arlindo Villaschi e na Unidade de Pronto Atendimento de Viana Sede, onde os primeiros profissionais da saúde da cidade serão vacinados contra o novo coronavírus. A expectativa da Prefeitura de Viana é aplicar todas as doses disponíveis da primeira leva já nesta terça (19).

O prefeito, Wanderson Bueno, afirmou que a cidade foi uma das primeiras do Espírito Santo a começar o programa de imunização, já que a primeira dose foi aplicada às 9h30 de hoje (19). Ele ressaltou que a população idosa do município será vacinada nas próprias casas, assim que Viana receber novas doses do imunizante.

"Fomos o primeiro município do Estado a começar a imunização e daremos continuidade à vacinação assim que forem chegando as doses. O nosso primeiro vianense a receber a vacina demonstra nossa preocupação com a população idosa da cidade, que vai receber a vacinação em casa assim que forem liberadas novas vacinas pela Sesa”, disse.