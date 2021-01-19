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Vacinação

Idoso de 65 anos é o primeiro vacinado contra a Covid-19 em Viana

Antonio de Paula Moura é morador do Instituto Lar Família Feliz e é surdo; funcionários de duas unidades de pronto atendimento também serão imunizados

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:18

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 jan 2021 às 16:18
Antonio de Paula Moura é morador do asilo Instituto Lar Família Feliz e é surdo-mudo recebendo a vacina contra a Covid-19
Antonio de Paula Moura, 65, é morador do asilo Instituto Lar Família Feliz e foi o primeiro imunizado de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Viana iniciou a vacinação nos idosos que vivem em casas de longa permanência e funcionários da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus nesta terça-feira (19), após receber 354 doses da Coronavac. O primeiro imunizado no município foi Antonio de Paula Moura, de 65 anos, surdo e morador do Instituto Lar Família Feliz, no bairro Campo Verde.
Além da instituição, haverá aplicação dos imunizantes no Pronto Atendimento Arlindo Villaschi e na Unidade de Pronto Atendimento de Viana Sede, onde os primeiros profissionais da saúde da cidade serão vacinados contra o novo coronavírus. A expectativa da Prefeitura de Viana é aplicar todas as doses disponíveis da primeira leva já nesta terça (19).
O prefeito, Wanderson Bueno, afirmou que a cidade foi uma das primeiras do Espírito Santo a começar o programa de imunização, já que a primeira dose foi aplicada às 9h30 de hoje (19). Ele ressaltou que a população idosa do município será vacinada nas próprias  casas, assim que Viana receber novas doses do imunizante.

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"Fomos o primeiro município do Estado a começar a imunização e daremos continuidade à vacinação assim que forem chegando as doses. O nosso primeiro vianense a receber a vacina demonstra nossa preocupação com a população idosa da cidade, que vai receber a vacinação em casa assim que forem liberadas novas vacinas pela Sesa”, disse.
O prefeito ainda ressaltou que a imunização dos profissionais de saúde - médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem de urgência e emergência, vacinadores - é também primordial para a continuidade do atendimento aos moradores da cidade, pois são estes que estão em contato direto com a população.

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