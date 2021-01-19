Aracruz inicia vacinação de indígenas na tarde desta terça-feira

Representante indígena de Aracruz indo buscar vacinas em Vitória Crédito: Divulgação

Os indígenas, assim como os profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência, fazem parte dos grupos prioritários no Plano de Vacinação, por isso serão estão entre os primeiros no Estado a receberem as doses da Coronavac – vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac –, aprovada para uso no último domingo (18) e adquirida pelo governo capixaba.

Segundo a Secretaria de Saúde de Aracruz, o município já está se preparando para receber e distribuir as doses da vacina. São 230 profissionais de saúde, divididos em 20 unidades, cinco destas dedicadas às aldeias. "Nós vamos montar equipes para fazer a logística da vacina. Uma equipe sairá da sede da cidade com os profissionais de saúde para as aldeias", explica Valquíria Scarpati, gerente de Vigilância em Saúde do município.

Considerando o número de indígenas e o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde de vacinar todos, o número de doses para o município chega a cerca de 5,6 mil. Nesta primeira fase, além dos indígenas, a meta é vacinar 50 idosos acamados e 300 profissionais de saúde, todos dos grupos prioritários definidos pelo governo federal

Para os indígenas, o início da vacinação é um alívio. "Já tivemos muitas mortes e ficamos preocupados com a saúde da gente. A vacina é um momento especial para as comunidades indígenas. Vai ser uma vitória", conta Rodrigo da Silva, indígena da aldeia Boa Esperança.