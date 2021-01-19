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Combate ao coronavírus

Idosa de 76 anos é primeira a receber vacina contra a Covid em Vila Velha

O município recebeu 4.263 doses do governo do Estado, nesta terça-feira (19). A aplicação da segunda dose será realizada após 30 dias
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 jan 2021 às 15:05

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 15:05

Maria Benícia Marques, 76 anos, primeira vacinada de Vila Velha
Maria Benícia Marques, 76 anos, foi a primeira vacinada de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Vila Velha começou a vacinação dos idosos nesta terça-feira (19), com a chegada de 4.263 doses ao município. A imunização foi realizada na Solares Residencial Idosos, em Itaparica, contratada pela prefeitura para execução do serviço de acolhimento institucional para pessoa idosa.
A primeira idosa vacinada no município canela-verde foi Maria Benicia Marques, de 76 anos. Maria foi acolhida no lar dos idosos em 2018. Vila Velha conta com duas instituições de longa permanência com 28 idosos assistidos pela administração municipal.
"Estou muito feliz. A gente pensa que todo mundo vai morrer, mas agora (com a vacina) é um recomeço de vida"
Maria Benicia Marques - Primeira vacinada em Vila Velha
A secretária de Saúde de Vila Velha, Catia Lisboa, disse que o número de doses recebidas na primeira fase não deve contemplar o público esperado pelo município, no entanto, a gestora considera o início da campanha de vacinação importante para vencer o vírus. A segunda dose do imunizante nos vacinados será aplicada após 30 dias.
"Ainda não são as doses no número ideal para abarcar o público que a gente gostaria, mas é um início importante. Estamos em diálogo com a secretaria estadual de Saúde, que está em contato com o governo federal, para que essas vacinas possam chegar o quanto antes aqui no Estado e no município de Vila Velha", destaca a secretária.
Chegada das vacinas na Secretaria de Saúde de Vila Velha
Chegada das vacinas na Secretaria de Saúde de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

VACINAÇÃO NO ES

A vacinação em Vila Velha teve início logo após a prefeitura receber 4.263 doses do imunizante enviadas pela Secretária de Estado de Saúde (Sesa). O primeiro lote com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac chegou ao Espírito Santo na segunda-feira (18). Ele foi transportado por um avião da Azul Linhas Aéreas. A aeronave pousou por volta das 18h20 no Aeroporto de Vitória.
No mesmo dia, foi dado o pontapé inicial à campanha de vacinação no Estado, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde seis profissionais da Saúde foram vacinados.
Fazem parte desse primeiro grupo beneficiado pela vacinação 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos em lares de longa permanência e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas. Todos receberão duas doses da vacina.

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