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Imunização

"É hora de arrumar uma namorada", diz idoso de 93 anos vacinado em Vitória

José Firmino, morador do Asilo de Vitória, foi o primeiro na Capital a receber a Coronavac. O município recebeu 4.769 doses do imunizante. A previsão é de que a primeira fase seja concluída nesta sexta-feira (22)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

19 jan 2021 às 12:18

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 12:18

Campanha de vacinação contra a Covid-19 em Vitória começa com idosos
José Firmino, morador do Asilo de Vitória, foi o primeiro vacinado na Capital Crédito: Fernando Madeira
Feliz após entrar para a história do município de Vitória como o primeiro a receber a vacina contra a Covid-19 na Capital, José Firmino, de 93 anos, já estabeleceu uma nova meta: quer encontrar uma namorada. Ele recebeu o imunizante no Asilo dos Idosos na manhã desta terça-feira (19).
"Doer, doeu um pouco. Mas estou feliz. Estou me sentindo bem. Agora eu acho que passou da hora já de arrumar uma namorada "
José Firmino - Idoso imunizado
De acordo com o município, 600 doses serão destinadas para instituições de longa permanência - idosos e funcionários. O restante das vacinas será aplicado em profissionais da área da Saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. 

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O presidente do asilo, João Ângelo Baptista, garante que a instituição seguiu as recomendações sanitárias para proteger os idosos e funcionários. Mesmo com a vacinação, ele afirma que os procedimentos como o uso de máscara e restrições de visita serão mantidos até que a pandemia seja controlada.
"Não tivemos casos diretamente de Covid por termos observado as orientações dos órgãos fiscalizadores.  Ser a primeira instituição a receber a vacina é gratificante e emocionante. Essa vacina era muito esperada e necessária nesse momento", disse.

Início da vacinação contra a Covid-19 em Vitória

INICÍO NO ESPÍRITO SANTO

A vacinação teve início logo após a prefeitura receber 4.769 doses do imunizante enviadas pela Secretária de Estado de Saúde (Sesa). O primeiro lote com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, chegou nessa segunda-feira (18) ao Espírito Santo. Ele foi transportado por um avião da Azul Linhas Aéreas que pousou por volta das 18h20 no Aeroporto de Vitória.
No mesmo dia, foi dado o pontapé inicial à campanha de vacinação no Estado, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde seis profissionais da Saúde foram vacinados.
Fazem parte desse primeiro grupo beneficiado pela vacinação no Estado 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos em lares de longa permanência e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas. Todos receberão duas doses da vacina.

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