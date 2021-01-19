"É hora de arrumar uma namorada", diz idoso de 93 anos vacinado em Vitória

José Firmino, morador do Asilo de Vitória, foi o primeiro vacinado na Capital Crédito: Fernando Madeira

"Doer, doeu um pouco. Mas estou feliz. Estou me sentindo bem. Agora eu acho que passou da hora já de arrumar uma namorada " José Firmino - Idoso imunizado

De acordo com o município, 600 doses serão destinadas para instituições de longa permanência - idosos e funcionários. O restante das vacinas será aplicado em profissionais da área da Saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus.

O presidente do asilo, João Ângelo Baptista, garante que a instituição seguiu as recomendações sanitárias para proteger os idosos e funcionários. Mesmo com a vacinação, ele afirma que os procedimentos como o uso de máscara e restrições de visita serão mantidos até que a pandemia seja controlada.

"Não tivemos casos diretamente de Covid por termos observado as orientações dos órgãos fiscalizadores. Ser a primeira instituição a receber a vacina é gratificante e emocionante. Essa vacina era muito esperada e necessária nesse momento", disse.

Início da vacinação contra a Covid-19 em Vitória

INICÍO NO ESPÍRITO SANTO

No mesmo dia, foi dado o pontapé inicial à campanha de vacinação no Estado, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde seis profissionais da Saúde foram vacinados.