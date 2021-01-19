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Imunização

Coronavac: veja como foi o primeiro dia de vacinação contra a Covid no ES

Primeiro lote de doses da vacina chegou ao Espírito Santo no início da noite desta segunda-feira (18);  seis capixabas foram vacinados em cerimônia no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

18 jan 2021 às 22:44

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 22:44

Jayme Santos Neves
Solenidade de vacinação imunizou seis profissionais da saúde no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O sol já estava se pondo quando um  avião trazendo 101.320 mil doses da Coronavac apareceu no céu de Vitória para pousar no Aeroporto Eurico Salles. Às 18h19, chegavam os iminuzantes que renovaram as esperanças de conter a pandemia do coronavíus no Espírito Santo.  
Às 20h25,  a vacina  foi, enfim, aplicada na primeira representante da população capixaba. Em uma cerimônia simbólica de início da campanha de vacinação, a  técnica em enfermagem Iolanda Brito, de 55 anos, recebeu a dose do imunizante no Hospital Dr. Jayme  Santos Neves, unidade de saúde que é referência do tratamento de doentes com Covid-19. 
"Estou muito orgulhosa. Contribuí em dias de luta, agora sou uma das primeiras a tomar a vacina e viver dias de glória", comemorou, emocionada, Iolanda. 
coronavac
Iolanda Brito é vacinada contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Além dela, outros cinco profissionais que trabalham incansavelmente pela saúde coletiva foram vacinados durante a cerimônia:
  • A fisioterapeuta Thais Fonseca Silva, 37; 
  • O médico Romerson Ribeiro Silva, 32;
  • A enfermeira Eliane Palles Luz, 51; 
  • A auxiliar de serviços gerais Sabrina Bital Martins, 39; 
  • A técnica de Enfermagem e vacinadora Elizelia Bicalho, 68.

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O evento foi conduzido pelo governador Renato Casagrande. "Verificar o número de pessoas que perdem a vida, dia após dia, para a Covid-19 é entristecedor.  Hoje é um dia histórico, onde as evidências científicas estão sendo exaltadas", afirmou o governador, que também fez um agradecimento aos profissionais da saúde. 
Quem levou a primeira dose ao local foi Nésio Fernandes, secretário estadual de Saúde. Ele chegou ao local bastante emocionado. 
"A gente enfrentou muitas polêmicas, mentiras,  perdemos vidas e nada do que fizermos vai trazer essas pessoas de volta. Daqui para frente, podemos salvar todo mundo. Já está aqui, está disponível, e poder carregar isso nas mãos tem um símbolo muito grande. Acreditamos no Sistema Único de Saúde e na ciência", desabafou.  

GRUPO PRIORITÁRIO 

Segundo o Ministério da Saúde, fazem parte do primeiro grupo que receberá a vacina no Espírito Santo 42.273 profissionais da área da saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos que moram em casas de repouso e 210 pessoas com deficiência que vivem em instituições. Ao todo, serão 48.246 contemplados do primeiro lote. 
A vacina produzida no Instituto Butantan necessita da aplicação de duas doses, que deve ocorrer entre 14 e 28 dias após a pessoa receber a primeira. Os funcionários dos hospitais que são referência em atendimento em pacientes contaminados por coronavírus serão os primeiros a serem vacinados, assim como idosos que vivem em casas de longa permanência. 
Primeiras caixas com a vacina sendo desembarcadas do avião
Primeiras caixas com a vacina sendo desembarcadas do avião Crédito: Berivânia Lisboa

CHEGADA COM ATRASO

As doses da Coronavac chegaram ao Estado em um avião comercial da Azul após saírem do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O pouso foi às 18h20. 
O voo saiu de São Paulo com uma hora de atraso do horário previsto, devido a uma falha da logística do governo federal. O mesmo atraso aconteceu me outros 10 Estados brasileiros.
Agentes da  Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanharam a chegada da vacina no aeroporto de Vitória. Esse procedimento foi realizado em todo o Brasil. Também acompanharam representantes do Ministério da Saúde no Espírito Santo, entre elas a superintendente substituta do Ministério da Saúde no Espírito Santo, Berivânea Lisboa.
Armazenamento das vacinas na Rede de Frio da Sesa, em Bento Ferreira - Chegada da vacina contra a covid - 19, Sars-CoV-2, produzida pelo Instituto Butantan e Sinovac
Nésio Fernandes leva as doses de Coronavac que foram aplicada em profissionais de saúde  Crédito: Fernando Madeira
Os imunizantes estavam divididos em 43 caixas térmicas de isopor e foram colocados em dois pequenos caminhões, com quatro carros da PRF e mais dois da PF acompanhando. O material foi levado até à rede de frios da Secretaria de Saúde (Sesa), em Bento Ferreira, Vitória, onde foram colocados em câmaras de refrigeração. Uma equipe da Polícia Militar está realizando a escolta do local.

ESCOLTA

As doses da Coronavac serão encaminhadas para as cidades do interior sob escolta da Polícia Militar. O trajeto e o horário  serão definidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e deverão ocorrer nesta terça-feira (19). 
"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai acompanhar as vacinas do aeroporto até onde a Sesa determinar. O local será guarnecido pela Policia Militar (PM) e, quando for efetivado o cronograma de entrega ao interior, a PM também fará a escolta", explica o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho.

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