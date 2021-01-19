Coronavac: veja como foi o primeiro dia de vacinação contra a Covid no ES

Solenidade de vacinação imunizou seis profissionais da saúde no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Às 20h25, a vacina foi, enfim, aplicada na primeira representante da população capixaba . Em uma cerimônia simbólica de início da campanha de vacinação, a técnica em enfermagem Iolanda Brito, de 55 anos, recebeu a dose do imunizante no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, unidade de saúde que é referência do tratamento de doentes com Covid-19.

"Estou muito orgulhosa. Contribuí em dias de luta, agora sou uma das primeiras a tomar a vacina e viver dias de glória", comemorou, emocionada, Iolanda.

Iolanda Brito é vacinada contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Além dela, outros cinco profissionais que trabalham incansavelmente pela saúde coletiva foram vacinados durante a cerimônia:

A fisioterapeuta Thais Fonseca Silva, 37;

O médico Romerson Ribeiro Silva, 32;

A enfermeira Eliane Palles Luz, 51;

A auxiliar de serviços gerais Sabrina Bital Martins, 39;

A técnica de Enfermagem e vacinadora Elizelia Bicalho, 68.



O evento foi conduzido pelo governador Renato Casagrande. "Verificar o número de pessoas que perdem a vida, dia após dia, para a Covid-19 é entristecedor. Hoje é um dia histórico, onde as evidências científicas estão sendo exaltadas", afirmou o governador, que também fez um agradecimento aos profissionais da saúde.

Quem levou a primeira dose ao local foi Nésio Fernandes, secretário estadual de Saúde. Ele chegou ao local bastante emocionado.

"A gente enfrentou muitas polêmicas, mentiras, perdemos vidas e nada do que fizermos vai trazer essas pessoas de volta. Daqui para frente, podemos salvar todo mundo. Já está aqui, está disponível, e poder carregar isso nas mãos tem um símbolo muito grande. Acreditamos no Sistema Único de Saúde e na ciência", desabafou.

GRUPO PRIORITÁRIO

Segundo o Ministério da Saúde, fazem parte do primeiro grupo que receberá a vacina no Espírito Santo 42.273 profissionais da área da saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos que moram em casas de repouso e 210 pessoas com deficiência que vivem em instituições. Ao todo, serão 48.246 contemplados do primeiro lote.

A vacina produzida no Instituto Butantan necessita da aplicação de duas doses, que deve ocorrer entre 14 e 28 dias após a pessoa receber a primeira. Os funcionários dos hospitais que são referência em atendimento em pacientes contaminados por coronavírus serão os primeiros a serem vacinados, assim como idosos que vivem em casas de longa permanência.

Primeiras caixas com a vacina sendo desembarcadas do avião Crédito: Berivânia Lisboa

CHEGADA COM ATRASO

As doses da Coronavac chegaram ao Estado em um avião comercial da Azul após saírem do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O pouso foi às 18h20.

O voo saiu de São Paulo com uma hora de atraso do horário previsto, devido a uma falha da logística do governo federal. O mesmo atraso aconteceu me outros 10 Estados brasileiros.

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Agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanharam a chegada da vacina no aeroporto de Vitória. Esse procedimento foi realizado em todo o Brasil. Também acompanharam representantes do Ministério da Saúde no Espírito Santo, entre elas a superintendente substituta do Ministério da Saúde no Espírito Santo, Berivânea Lisboa.

Nésio Fernandes leva as doses de Coronavac que foram aplicada em profissionais de saúde Crédito: Fernando Madeira

Os imunizantes estavam divididos em 43 caixas térmicas de isopor e foram colocados em dois pequenos caminhões, com quatro carros da PRF e mais dois da PF acompanhando. O material foi levado até à rede de frios da Secretaria de Saúde (Sesa), em Bento Ferreira, Vitória, onde foram colocados em câmaras de refrigeração. Uma equipe da Polícia Militar está realizando a escolta do local.

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ESCOLTA

As doses da Coronavac serão encaminhadas para as cidades do interior sob escolta da Polícia Militar. O trajeto e o horário serão definidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e deverão ocorrer nesta terça-feira (19).

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai acompanhar as vacinas do aeroporto até onde a Sesa determinar. O local será guarnecido pela Policia Militar (PM) e, quando for efetivado o cronograma de entrega ao interior, a PM também fará a escolta", explica o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho.