“Tremi um pouco na hora de aplicar”, diz 1ª vacinadora da Covid no ES

Gabriela Fonseca aplica vacina em Iolanda dos Santos sob os olhares do governador Renato Casagrande e do secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes Crédito: Carlos Alberto Silva

Ela, que trabalha no mesmo hospital há quatro anos, três deles exercendo a função de imunização de recém-nascidos, afirmou que o ato foi gratificante. "Tive a oportunidade de presenciar este marco histórico, foi muito gratificante, fiquei surpresa e até agora não estou acreditando. Tremi um pouco na hora de aspirar a vacina, na hora de puxar o conteúdo. Ao todo vacinei três, tremi na primeira, por nervosismo. Queria que todas as minhas colegas tivessem participado do ato", acrescentou.

"A vacina é aplicada em 0,5ml. Ela só vem nessa quantidade junto ao residual dela, que é o restinho que fica na pontinha da agulha. Em cada vidrinho tem uma dose. Ontem (17) que eu soube que iria participar da solenidade. Minha gestora me ligou animada, falei que não estava acreditando, achei que fosse demorar mais. Fui a primeira vacinadora da Covid no Estado. Quase não acreditei. Gostaria de ser contemplada, mas tenho colegas que estão mais na linha de frente do que eu".

SEIS PROFISSIONAIS VACINADOS

Para dar início ao processo de vacinação no Espírito Santo, para o qual o Estado recebeu 101.320 doses da vacina Coronavac, que foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e está sendo produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, foram vacinados seis profissionais do Hospital Estadual Jayme Santos Neves, em ato simbólico

Solenidade de vacinação imunizou 6 profissionais da saúde no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Confira quais foram os profissionais da saúde vacinados durante o evento de imunização:

Iolanda Brito da Silva dos Santos, 55 anos, técnica em Enfermagem;

Thais Fonseca Silva, 37 anos, fisioterapeuta;

Romerson Ribeiro Silva, 32 anos, médico;

Eliane Palles Luz, 51 anos, enfermeira;

Sabrina Bital Martins, 39 anos, auxiliar de serviços gerais;

Elizelia Bicalho, 68 anos, técnica de enfermagem e vacinadora;

CHEGADA DA VACINA AO ESTADO

Após o que pareceu uma longa espera, as primeiras doses do imunizante contra a Covid-19 foram desembarcadas no Aeroporto de Vitória na tarde desta segunda. A aeronave da Azul que trouxe as 101.320 doses da vacina já disponibilizadas ao Estado pousou na Capital por volta das 18h20.

Avião com doses da vacina chega ao ES Crédito: Glacieri Carraretto

Sob o olhar atento de moradores, que compareceram ao aeroporto para apreciar o momento – considerado histórico –, caixas com a vacina foram descarregadas e embarcadas em caminhões.