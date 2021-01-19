Idosos acima de 75 anos serão segundo grupo a ser vacinado no ES

Chegada das vacinas ao auditório do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

"Se sobrar alguma vacina dessas, já vai para os idosos. A outra leva que chegar já será para os idosos acima de 75 anos. Vamos executar aqui ao pé da letra o plano nacional de imunização", afirmou Casagrande durante evento de lançamento da campanha estadual de imunização, na noite desta segunda, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

De acordo com o Ministério da Saúde, ao todo, serão 48.246 contemplados no Espírito Santo no início da campanha de imunização, totalizando 96.492 doses. Fazem parte do primeiro grupo 42.273 profissionais da área da saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos que moram em casas de repouso e 210 pessoas com deficiência que vivem em instituições.

Ao todo, segundo o governo do Estado, foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde ao Espírito Santo 101.320 mil doses da chinesa Coronavac. Elas chegaram ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, às 18h20 desta segunda-feira (18).

De acordo com Casagrande, cada pessoa receberá duas doses da vacina, com intervalo de 14 a 28 dias entre cada aplicação. Cada pessoa vacinada precisa cadastrar o nome e outras informações para que possam depois receber a segunda dose.