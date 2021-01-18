"Sou uma das primeiras a viver dias de glória", diz vacinada no ES

Logo após se tornar a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Espírito Santo, a técnica em Enfermagem Iolanda Brito era só felicidade nesta segunda-feira (18). Há oito anos ela trabalha nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra – o principal centro de referência da pandemia no Estado.
"Fiquei sabendo hoje pela manhã, quando estava chegando no trabalho. A minha gerente que me deu a notícia. Fiquei muito feliz e emocionada", contou sentada, enquanto aguardava o início do evento simbólico que marca o começo da imunização capixaba. Casada e mãe de quatro filhos, ela repassou a notícia por telefone à família.
Por volta das 20h30 desta segunda (18), Iolanda se tornou a primeira pessoa vacinada no Espírito Santo contra a Covid-19. Emocionada, ela lembrou os dias difíceis da pandemia dentro do hospital, se disse orgulhosa e incentivou as pessoas se imunizarem.
"Estou muito orgulhosa. Contribuí em dias de luta, agora sou uma das primeiras a tomar vacina e viver dias de glória"
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Ao longo dos últimos dez meses, durante os quais atuou na linha de frente de combate ao novo coronavírus, ela viu dezenas de pessoas morrerem. "Não faltou medicação, equipamento, nada para os pacientes. Eles foram bem cuidados. Muitas vidas foram salvas, mas muitos também morreram. Não tenho noção de quantos eu vi", revelou.
Ciente da realidade e vivendo ela tão de perto, a profissional de saúde comemorou a chegada da Coronavac ao Espírito Santo. "Isso vai evitar muitas mortes daqui para frente. Essa vacina chegando no Estado é um presente de Deus", celebrou. Além dela, outros profissionais da Saúde receberam a primeira dose da vacina Coronavac.