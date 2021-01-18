Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Felicidade

"Sou uma das primeiras a viver dias de glória", diz vacinada no ES

Aos 55 anos, Iolanda Brito tomou a primeira dose da Coronavac nesta segunda-feira (18); ela trabalha na UTI de um hospital referência para a Covid-19 no Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 20:30

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

18 jan 2021 às 20:30
coronavac
Iolanda Brito é vacinada contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Logo após se tornar a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Espírito Santo, a técnica em Enfermagem Iolanda Brito era só felicidade nesta segunda-feira (18). Há oito anos ela trabalha nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra – o principal centro de referência da pandemia no Estado.
"Fiquei sabendo hoje pela manhã, quando estava chegando no trabalho. A minha gerente que me deu a notícia. Fiquei muito feliz e emocionada", contou sentada, enquanto aguardava o início do evento simbólico que marca o começo da imunização capixaba. Casada e mãe de quatro filhos, ela repassou a notícia por telefone à família.
Por volta das 20h30 desta segunda (18), Iolanda se tornou a primeira pessoa vacinada no Espírito Santo contra a Covid-19. Emocionada, ela lembrou os dias difíceis da pandemia dentro do hospital, se disse orgulhosa e incentivou as pessoas se imunizarem.  
"Estou muito orgulhosa. Contribuí em dias de luta, agora sou uma das primeiras a tomar vacina e viver dias de glória"
Iolanda Brito - Técnica em Enfermagem

VEJA VÍDEO

Ao longo dos últimos dez meses, durante os quais atuou na linha de frente de combate ao novo coronavírus, ela viu dezenas de pessoas morrerem. "Não faltou medicação, equipamento, nada para os pacientes. Eles foram bem cuidados. Muitas vidas foram salvas, mas muitos também morreram. Não tenho noção de quantos eu vi", revelou.
Ciente da realidade e vivendo ela tão de perto, a profissional de saúde comemorou a chegada da Coronavac ao Espírito Santo.  "Isso vai evitar muitas mortes daqui para frente. Essa vacina chegando no Estado é um presente de Deus", celebrou. Além dela, outros profissionais da Saúde receberam a primeira dose da vacina Coronavac. 

Veja Também

Covid-19: acompanhe ao vivo o evento que marca o início da vacinação no ES

ES vai distribuir vacinas aos municípios a partir desta terça-feira

Coronavírus: ES registra 5.536 mortes e passa de 277 mil casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vacina Covid-19 Hospital Dr Jayme Santos Neves Coronavírus no ES Campanha de vacinação Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados