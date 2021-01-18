Técnica de Enfermagem que receberá 1ª vacina era auxiliar de serviços gerais

Uma técnica de Enfermagem, de 55 anos, que atua há oito anos no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, será a primeira a receber vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. A informação foi passada por pessoas envolvidas diretamente na campanha de imunização que começa nesta segunda-feira (18) no Estado.
A mulher escolhida para receber a primeira dose do imunizante é negra e mãe de quatro filhos. Ela foi auxiliar de serviços gerais antes de fazer o curso de técnico de Enfermagem, função que exerce atualmente. O Jayme Santos Neves é um hospital de referência para o tratamento de pacientes com Covid-19 no Espírito Santo.
"Fiquei sabendo hoje (segunda-feira,18) pela manhã, quando estava chegando no trabalho. Fiquei muito feliz e emocionada"
Neste início da campanha de vacinação, 48.246 pessoas serão contempladas no Espírito Santo. Elas receberão a primeira e a segunda dose da vacina Coronavac, totalizando 96.492 frascos, que foram enviados ao Estado pelo Ministério da Saúde, na manhã desta segunda-feira (18). Fazem parte do primeiro grupo a receber a vacina 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos de casas de repouso e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas.
A previsão é de que o lote com as primeiras vacinas desembarque no Aeroporto de Vitória nesta segunda-feira, por volta das 18h40. Na sequência, a vacinação deve ter início às 19 horas, no hospital Jayme Santos Neves, em evento que será realizado pelo governo estadual.