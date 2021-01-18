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Vacinação no ES

Técnica de Enfermagem que receberá 1ª vacina era auxiliar de serviços gerais

A vacinação contra a Covid-19 começa nesta segunda-feira (18) no Estado. O governo federal vai enviar mais de 90 mil doses de Coronavac na primeira fase de imunização

Publicado em 

18 jan 2021 às 18:05

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 18:05

Jayme dos Santos Neves
Iolanda Brito é técnica de enfermagem e será a primeira pessoa vacinada no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma técnica de Enfermagem, de 55 anos, que atua há oito anos no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, será a primeira a receber vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo.  A informação foi passada por pessoas envolvidas diretamente na campanha de imunização que começa nesta segunda-feira (18) no Estado. 
A mulher escolhida para receber a primeira dose do imunizante é negra e mãe de quatro filhos. Ela foi auxiliar de serviços gerais antes de fazer o curso de técnico de Enfermagem, função que exerce atualmente. O Jayme Santos Neves é um hospital de referência para o tratamento de pacientes com Covid-19 no Espírito Santo. 
"Fiquei sabendo hoje (segunda-feira,18) pela manhã, quando estava chegando no trabalho. Fiquei muito feliz e emocionada"
Iolanda Brito - Técnica de enfermagem
Neste início da campanha de vacinação, 48.246 pessoas serão contempladas no Espírito Santo. Elas receberão a primeira e a segunda dose da vacina Coronavac, totalizando 96.492 frascos, que foram enviados ao Estado pelo Ministério da Saúde, na manhã desta segunda-feira (18). Fazem parte do primeiro grupo a receber a vacina 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos de casas de repouso e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas.
A previsão é de que o lote com as primeiras vacinas desembarque no Aeroporto de Vitória nesta segunda-feira, por volta das 18h40. Na sequência, a vacinação deve ter início às 19 horas, no hospital Jayme Santos Neves, em evento que será realizado pelo governo estadual. 

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