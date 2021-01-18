Doses da vacina em São Paulo nesta segunda (18) Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

Your browser does not support the audio element. Governo quer negociar com mais laboratórios para agilizar vacinação no ES

O governador comemorou a decisão do governo federal de comprar e distribuir todas as doses da Coronavac, produzida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. De acordo com ele, esse foi um passo importante para que todos os brasileiros recebam "um tratamento igualitário". Casagrande, no entanto, pontuou que isso não é um impedimento para que o governo do Espírito Santo mantenha contato com outros laboratórios.

"Isso não impede. Nós vamos continuar em contato com outros laboratórios que tenham aprovação na Anvisa e se a gente puder comprar para agilizar o plano estadual de imunização, nós faremos isso. Se a gente encontrar um fornecedor de vacina aprovada na Anvisa. Estamos felizes por estarmos começando com a coordenação do governo federal, mas se pudermos adiantar a vacinação no Espírito Santo, nós faremos. Até agora, não encontramos um fornecedor", afirmou.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou em entrevista à CNN Brasil que vai encaminhar as doses da vacina contra o coronavírus aos municípios do Estado a partir desta terça-feira (19) . Se receber o primeiro lote das vacinas até as 15h, o governo vai iniciar a campanha de imunização ainda nesta segunda-feira (18) no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, de acordo com Casagrande.

Segundo o Ministério da Saúde , fazem parte desse primeiro grupo beneficiado no Espírito Santo 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos institucionalizados e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas.