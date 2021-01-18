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Coronavac

Avião com vacinas deve pousar em Vitória às 17h30 desta segunda

Doses da Coronavac virão para o Espírito Santo em aeronave da Azul, segundo informações do Aeroporto de Vitória e da própria companhia aérea
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 jan 2021 às 14:31

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 14:31

De acordo com a pasta, no Espírito Santo fazem parte desse primeiro grupo beneficiado 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos institucionalizados e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas.
Vacinas contra a Covid-19 começam a ser distribuídas no Brasil Crédito: Divulgação/ Governo do ES
Um avião da Azul Linhas Aéreas fará o transporte de doses da vacina contra a Covid-19 para o Espírito Santo nesta segunda-feira (18). A aeronave vai decolar do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, e tinha previsão de pousar no Aeroporto de Vitória às 17h30, segundo informações da companhia aérea e da Zurich Airport, empresa que administra o aeroporto capixaba. Apesar disso, o voo atrasou e a nova previsão de chegada das vacinas em solo capixaba é 18h45, segundo a assessoria de imprensa do terminal.
Quatro viaturas da Polícia Rodoviária Federal já estão na área de cargas do aeroporto aguardando as vacinas para fazer a escolta do material até o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde será realizada a cerimônia que dará início à vacinação no Espírito Santo. Segundo informações do Governo do Estado, o evento está marcado para às 19h.
Aeroporto de Vitória
A PRF aguarda chegada das vacinas no pátio do aeroporto Crédito: Fernando Madeira
Serão transportadas doses da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Mais cedo, o governador Renato Casagrande havia afirmado que a expectativa era iniciar a vacinação às 17h caso o imunizante chegasse a tempo.

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A Azul informou que vai transportar 2,7 milhões de doses para 13 cidades brasileiras, incluindo a capital do Espírito Santo. Latam, Gol e VoePass também ajudam o Ministério da Saúde de forma gratuita nessa distribuição para outras localidades, além de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).
De acordo com a pasta, no Espírito Santo fazem parte desse primeiro grupo beneficiado 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos que moram em casas de repouso e 210 pessoas com deficiência que vivem em instituições

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O governador Renato Casagrande participou do ato simbólico de recebimento das vacinas contra a Covid-19, evento convocado pelo Ministério da Saúde. O ato aconteceu em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (18)
De acordo com o Ministério da Saúde, a logística de distribuição das vacinas aos Estados é realizada com aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda a frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS NO INÍCIO DA VACINAÇÃO NO ES

  • Pessoas com mais de 60 anos que moram em casas de repouso 2.970
  • Pessoas com deficiência que vivem em instituições: 210
  • População indígena vivendo em terras indígenas: 2.793
  • Trabalhadores de saúde: 42.273
  • Total: 48.246

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