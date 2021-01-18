Avião com vacinas deve pousar em Vitória às 17h30 desta segunda

O governador Renato Casagrande participou do ato simbólico de recebimento das vacinas contra a Covid-19, evento convocado pelo Ministério da Saúde. O ato aconteceu em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (18)

De acordo com o Ministério da Saúde, a logística de distribuição das vacinas aos Estados é realizada com aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda a frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.