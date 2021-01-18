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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Os bastidores da chegada da vacina contra a Covid no ES

Teve internauta que reclamou da foto do governador Casagrande ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em SP

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 11:46

Públicado em 

18 jan 2021 às 11:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande diante dos lotes de vacina na Base Aérea de Guarulhos, SP
Casagrande diante dos lotes de vacina na Base Aérea de Guarulhos, em SP  Crédito: Governo do ES
A vacina contra a Covid-19 finalmente está chegando ao Espírito Santo, depois de vários dias de incerteza. O processo de imunização será lento, mas agora há esperança. Renato Casagrande (PSB) esteve no evento em São Paulo para a entrega da nova vacina, onde estiveram, ao todo, 19 governadores, ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

QUEM FOI, QUEM NÃO FOI

Nesse evento em São Paulo estava  também o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), exemplo a não ser seguido. O governador João Dória (PSDB), de São Paulo, desafeto do governo federal, mandou o vice para representá-lo.

ANTES SÓ...

Teve internauta reclamando da foto do governador Casagrande com Pazuello diante do lote de vacinas destinadas ao ES.

TROCANDO AS LETRAS

Falando em imunização às 17h, o local escolhido para iniciar os trabalhos no Estado foi o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Emocionado, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), morador de Aracruz, trocou as bolas: escreveu que a unidade de saúde se chama “Jaime”. Mas tem um “Y”, letra muito utilizada pelos indígenas da cidade natal do parlamentar.

EMPENHO TOTAL

Sergio Vidigal (PDT) tem pedido empenho total à equipe da Serra no planejamento da vacinação contra a Covid. O comentário geral é que o histórico do prefeito como médico e seu conhecimento da cidade vão fazer a diferença para ter êxito no combate à pandemia. Tomara.

FEZ AS PAZES COM O BARBEIRO

Lorenzo Pazolini (Republicanos) apareceu de cabelo cortado em um vídeo celebrando a aprovação pela Anvisa dos imunizantes. Diz o prefeito que Vitória terá direito a 4 mil vacinas.

INTERESSE

O Espírito Santo, segundo o Google Trends, é o 10º Estado com maior interesse em buscas sobre as vacinas contra a Covid-19. A Coronavac é a mais buscada.

INTERESSE II

Já sobre os itens de prevenção, o que os capixabas mais procuraram na gigante de buscas na última semana foram os seguintes termos: máscara, lockdown, álcool em gel, lavar as mãos e isolamento social.

VAMOS VACINAR!

O deputado estadual Torino Marques (PSL) informou que a Anvisa aprovou o uso das vacinas contra a Covid-19. E que a imunização não é obrigatória. Deveria destacar a importância de todos se vacinarem.

O DESAFIO DO BRASIL

A pneumologista capixaba Margareth Dalcolmo explicou ao Fantástico que para que haja o retorno de uma vida normal, sem o uso de máscaras, seria preciso alcançar uma cobertura de 60% a 70% da população brasileira.

VIVA A VIDA!

Mas ela ressaltou o feito histórico da humanidade: “A gente ter cinco vacinas aprovadas em menos de um ano é um feito humano absolutamente extraordinário e isso eu tenho dito todas as vezes que eu posso. A humanidade nunca pensou, nem nós mesmos, que isso fosse possível, responder a um desafio de uma maneira tão extraordinariamente positiva”.

CAINDO

“Embaixador” de Bolsonaro no ES, o ex-deputado federal Manato, em suas redes sociais, está divulgando o evento gospel “A queda das Muralhas de Jericó”, nesta terça (19), na Serra. Que uma dessas muralhas seja a resistência (injustificada) à vacinação.

COISA ESTRANHA

Enquanto grande parte do país comemora o início da vacinação, muitos bolsonaristas ficaram calados.

CONSTATAÇÃO

Foi um domingo de muita emoção. Que a vida sempre vença. Bem-vindo, vacina!

UM, DOIS, TRÊS...

O vereador Armandinho Fontoura (Podemos) quer que a Prefeitura de Vitória crie em seu site o Vacinômetro com informações dos locais e percentual de doses disponíveis e população imunizada na Capital.

ALÔ, BOLSONARO!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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