Poucas&Boas: Os bastidores da chegada da vacina contra a Covid no ES

Casagrande diante dos lotes de vacina na Base Aérea de Guarulhos, em SP Crédito: Governo do ES

A vacina contra a Covid-19 finalmente está chegando ao Espírito Santo, depois de vários dias de incerteza. O processo de imunização será lento, mas agora há esperança. Renato Casagrande (PSB) esteve no evento em São Paulo para a entrega da nova vacina , onde estiveram, ao todo, 19 governadores, ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

QUEM FOI, QUEM NÃO FOI

Nesse evento em São Paulo estava também o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), exemplo a não ser seguido. O governador João Dória (PSDB), de São Paulo, desafeto do governo federal, mandou o vice para representá-lo.

ANTES SÓ...

Teve internauta reclamando da foto do governador Casagrande com Pazuello diante do lote de vacinas destinadas ao ES.

TROCANDO AS LETRAS

Falando em imunização às 17h, o local escolhido para iniciar os trabalhos no Estado foi o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Emocionado, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), morador de Aracruz, trocou as bolas: escreveu que a unidade de saúde se chama “Jaime”. Mas tem um “Y”, letra muito utilizada pelos indígenas da cidade natal do parlamentar.

EMPENHO TOTAL

Sergio Vidigal (PDT) tem pedido empenho total à equipe da Serra no planejamento da vacinação contra a Covid. O comentário geral é que o histórico do prefeito como médico e seu conhecimento da cidade vão fazer a diferença para ter êxito no combate à pandemia. Tomara.

FEZ AS PAZES COM O BARBEIRO

Lorenzo Pazolini (Republicanos) apareceu de cabelo cortado em um vídeo celebrando a aprovação pela Anvisa dos imunizantes. Diz o prefeito que Vitória terá direito a 4 mil vacinas.

INTERESSE

O Espírito Santo, segundo o Google Trends, é o 10º Estado com maior interesse em buscas sobre as vacinas contra a Covid-19. A Coronavac é a mais buscada.

INTERESSE II

Já sobre os itens de prevenção, o que os capixabas mais procuraram na gigante de buscas na última semana foram os seguintes termos: máscara, lockdown, álcool em gel, lavar as mãos e isolamento social.

VAMOS VACINAR!

O deputado estadual Torino Marques (PSL) informou que a Anvisa aprovou o uso das vacinas contra a Covid-19. E que a imunização não é obrigatória. Deveria destacar a importância de todos se vacinarem.

O DESAFIO DO BRASIL

A pneumologista capixaba Margareth Dalcolmo explicou ao Fantástico que para que haja o retorno de uma vida normal, sem o uso de máscaras, seria preciso alcançar uma cobertura de 60% a 70% da população brasileira.

VIVA A VIDA!

Mas ela ressaltou o feito histórico da humanidade: “A gente ter cinco vacinas aprovadas em menos de um ano é um feito humano absolutamente extraordinário e isso eu tenho dito todas as vezes que eu posso. A humanidade nunca pensou, nem nós mesmos, que isso fosse possível, responder a um desafio de uma maneira tão extraordinariamente positiva”.

CAINDO

“Embaixador” de Bolsonaro no ES, o ex-deputado federal Manato, em suas redes sociais, está divulgando o evento gospel “A queda das Muralhas de Jericó”, nesta terça (19), na Serra. Que uma dessas muralhas seja a resistência (injustificada) à vacinação.

COISA ESTRANHA

Enquanto grande parte do país comemora o início da vacinação, muitos bolsonaristas ficaram calados.

CONSTATAÇÃO

Foi um domingo de muita emoção. Que a vida sempre vença. Bem-vindo, vacina!

UM, DOIS, TRÊS...

O vereador Armandinho Fontoura (Podemos) quer que a Prefeitura de Vitória crie em seu site o Vacinômetro com informações dos locais e percentual de doses disponíveis e população imunizada na Capital.

ALÔ, BOLSONARO!