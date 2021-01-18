Veja a quantidade de doses da Coronavac que será distribuída para cada Estado

A vacinação nacional contra o novo coronavírus
começa nesta segunda-feira (18) às 17h, segundo acertaram governadores dos Estados e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello
, em reunião no início da manhã. Eles participaram de ato simbólico em Guarulhos (SP) para a distribuição das doses da Coronavac - imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan e a chinesa Sinovac.
O ministério informou que a logística contará com aviões e caminhões preparados para a refrigeração dos imunizantes. Além dos aviões da FAB, aeronaves das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass farão o transporte gratuito da vacina para as capitais brasileiras. Após a chegada dos imunizantes às capitais, a distribuição passa a ser feita por cada Estado, com apoio do Ministério da Defesa.
Veja a quantidade de vacinas que será distribuída para cada Estado nesta segunda-feira (18):
- Maranhão - 123.040
- Piauí - 61.160
- Ceará - 186.720
- Rio Grande do Norte - 82.440
- Paraíba - 92.960
- Pernambuco - 215.280
- Alagoas - 71.080
- Sergipe - 48.360
- Bahia - 319.520
- Minas Gerais - 561.120
- Espírito Santo - 95.440
- Rio de Janeiro - 487.520
- São Paulo - 1.349.200
- Paraná - 242.880
- Santa Catarina - 126.560
- Rio Grande do Sul - 311.680
- Mato Grosso do Sul - 61.760
- Mato Grosso - 65.760
- Goiás - 182.400
- Distrito Federal - 105.960