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Covid-19

Veja a quantidade de doses da Coronavac que será distribuída para cada Estado

De acordo com informações do Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (18) começa a distribuição de 4,6 milhões de doses da vacina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2021 às 11:48

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 11:48

Vacina coronavac para o combate à Covid-19
Vacina Coronavac para o combate à Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
A vacinação nacional contra o novo coronavírus começa nesta segunda-feira (18) às 17h, segundo acertaram governadores dos Estados e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião no início da manhã. Eles participaram de ato simbólico em Guarulhos (SP) para a distribuição das doses da Coronavac - imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan e a chinesa Sinovac.
De acordo com informações do Ministério da Saúde, nesta manhã começa a distribuição de 4,6 milhões de doses da vacina. Os imunizantes estão no Departamento de Logística em Saúde, em São Paulo, e serão transportados para cada um dos Estados pela Força Aérea Brasileira (FAB). A Anvisa aprovou no domingo (17), o uso emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac. Com a divisão das doses entre os Estados, cerca de 1,3 milhão permanecem em São Paulo.
O ministério informou que a logística contará com aviões e caminhões preparados para a refrigeração dos imunizantes. Além dos aviões da FAB, aeronaves das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass farão o transporte gratuito da vacina para as capitais brasileiras. Após a chegada dos imunizantes às capitais, a distribuição passa a ser feita por cada Estado, com apoio do Ministério da Defesa.

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Veja a quantidade de vacinas que será distribuída para cada Estado nesta segunda-feira (18):

REGIÃO NORTE - 296.520 DOSES

- Rondônia - 33.040

- Acre - 13.840

- Amazonas - 69.880

- Roraima - 10.360

- Pará - 124.560

- Amapá - 15.000

- Tocantins - 29.840

REGIÃO NORDESTE - 1.200.560 DOSES

- Maranhão - 123.040

- Piauí - 61.160

- Ceará - 186.720

- Rio Grande do Norte - 82.440

- Paraíba - 92.960

- Pernambuco - 215.280

- Alagoas - 71.080

- Sergipe - 48.360

- Bahia - 319.520

REGIÃO SUDESTE - 2.493.280 DOSES

- Minas Gerais - 561.120

- Espírito Santo - 95.440

- Rio de Janeiro - 487.520

- São Paulo - 1.349.200

REGIÃO SUL - 681.120 DOSES

- Paraná - 242.880

- Santa Catarina - 126.560

- Rio Grande do Sul - 311.680

REGIÃO CENTRO-OESTE - 415.880 DOSES

- Mato Grosso do Sul - 61.760

- Mato Grosso - 65.760

- Goiás - 182.400

- Distrito Federal - 105.960

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