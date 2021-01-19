Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grupos prioritários

Casagrande diz que vai tomar vacina contra Covid na vez do grupo dele

Profissionais da área da saúde foram vacinados nesta segunda-feira (18), em evento que marcou o início da imunização contra a doença no ES, que é dividida em grupos prioritários
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

18 jan 2021 às 22:02

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 22:02

Governador Renato Casagrande observa profissional da saúde ser vacinada contra Covid-19 no Hospital Dr. Jayme Santos Neves
Governador Renato Casagrande observa profissional da saúde ser vacinada contra Covid-19 no Hospital Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Carlos Alberto Silva
Enquanto a cerimônia de "estreia" da vacinação contra Covid-19 no Espírito Santo ocorria no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, nesta segunda-feira (18), tudo era filmado e transmitido em tempo real nas redes sociais e em A Gazeta. Havia a curiosidade e o desejo de muitos de testemunhar o momento, ainda que de longe. 
Mas uma dúvida, que também pode soar como provocação, surgiu em alguns comentários: por que o governador Renato Casagrande (PSB) não se vacinou junto com os profissionais da saúde?
Ele mesmo respondeu que vai se vacinar, sim. Mas tem que esperar a vez.
As primeiras 100 mil doses que vieram de São Paulo para o Estado são destinadas ao grupo 1 entre os prioritários do plano de vacinação elaborado pelo Ministério da Saúde, composto por:
  • profissionais da saúde
  • idosos que moram em casas de repouso
  • pessoas com deficiência que vivem em instituições
  • indígenas que vivem em terras indígenas
Casagrande tem 60 anos, completados em dezembro. É engenheiro florestal, bacharel em Direito e governador. Ou seja, não se enquadra em nenhuma das categorias.
No final de maio de 2020, o governador e a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, testaram positivo para a Covid-19. 
Ele diz, no entanto, que quando a vez dele chegar, vai, sim, tomar a vacina: 
"Tem muita gente perguntando por que eu não vou tomar a vacina. Queria esclarecer que eu não tenho nenhum medo, queria ter tomado já aqui", afirmou em coletiva de imprensa logo após as primeiras doses terem sido administradas nas seis primeiras pessoas do Estado, todas profissionais de saúde que atuam no Jayme.
"Mas eu não faço parte ainda dessa primeira leva de grupos que receberão a vacina. Quando chegar a minha vez, eu sentarei aqui no banquinho para receber também a agulhada, mas por enquanto eu não posso ainda"
Renato Casagrande (PSB) - Governador
Na próxima leva de vacinas também não será a vez de Casagrande. Ela é destinada à população idosa a partir dos 75 anos. O governador também disse nesta segunda que, se sobrarem doses desta primeira leva, eles já podem ser incluídos. 
O próximo grupo prioritário é formado por idosos de 60 a 74 anos. É aí que o governador entra.

Veja Também

Ministério da Saúde divulga quantos serão vacinados no ES neste início de campanha

Na sequência, ainda de acordo com o plano nacional de vacinação, seguem:
  • População em situação de rua 
  • Pessoas com comorbidades (diabetes, hipertensão arterial grave, doenças pulmonares, renais e cardiovasculares, transplantados, com câncer ou obesidade grau III) 
  • Trabalhadores da educação 
  • Pessoas com deficiência permanente severa
  • Membros das forças de segurança e salvamento
  • Funcionários do sistema de privação de liberdade
  • Trabalhadores do transporte coletivo

Veja Também

Polícia Militar vai escoltar vacina no interior do ES

Logística do governo federal falha, vacinação atrasa e 11 estados só começam campanha na terça

Brasil ultrapassa 210 mil mortes pela Covid-19, mostra consórcio de imprensa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Vacina Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados