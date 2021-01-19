Casagrande diz que vai tomar vacina contra Covid na vez do grupo dele

Governador Renato Casagrande observa profissional da saúde ser vacinada contra Covid-19 no Hospital Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Carlos Alberto Silva

Mas uma dúvida, que também pode soar como provocação, surgiu em alguns comentários: por que o governador Renato Casagrande (PSB) não se vacinou junto com os profissionais da saúde?

Ele mesmo respondeu que vai se vacinar, sim. Mas tem que esperar a vez.

As primeiras 100 mil doses que vieram de São Paulo para o Estado são destinadas ao grupo 1 entre os prioritários do plano de vacinação elaborado pelo Ministério da Saúde, composto por:

profissionais da saúde

idosos que moram em casas de repouso

pessoas com deficiência que vivem em instituições

indígenas que vivem em terras indígenas

Casagrande tem 60 anos, completados em dezembro. É engenheiro florestal, bacharel em Direito e governador. Ou seja, não se enquadra em nenhuma das categorias.

Ele diz, no entanto, que quando a vez dele chegar, vai, sim, tomar a vacina:

"Tem muita gente perguntando por que eu não vou tomar a vacina. Queria esclarecer que eu não tenho nenhum medo, queria ter tomado já aqui", afirmou em coletiva de imprensa logo após as primeiras doses terem sido administradas nas seis primeiras pessoas do Estado, todas profissionais de saúde que atuam no Jayme.

"Mas eu não faço parte ainda dessa primeira leva de grupos que receberão a vacina. Quando chegar a minha vez, eu sentarei aqui no banquinho para receber também a agulhada, mas por enquanto eu não posso ainda" Renato Casagrande (PSB) - Governador

Na próxima leva de vacinas também não será a vez de Casagrande. Ela é destinada à população idosa a partir dos 75 anos. O governador também disse nesta segunda que, se sobrarem doses desta primeira leva, eles já podem ser incluídos.

O próximo grupo prioritário é formado por idosos de 60 a 74 anos. É aí que o governador entra.

Na sequência, ainda de acordo com o plano nacional de vacinação, seguem: