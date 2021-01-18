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Imunização a caminho

Acompanhe: vacinas da Covid-19 seguem do aeroporto para hospital do ES

Primeiras doses da Coronavac são levadas para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Assista ao deslocamento

Publicado em 

18 jan 2021 às 19:06

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 19:06

Depois de chegarem ao Espírito Santo no final da tarde desta segunda-feira (18), as primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus saíram do Aeroporto de Vitória e estão sendo levadas para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. O local é referência no combate à pandemia no Estado e receberá o evento que marca o início da imunização em solo capixaba. Durante todo o deslocamento, a segurança é reforçada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O vacina recebida pelo Estado é a Coronavac, que foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e, no Brasil, será produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial dela e da vacina de Oxford no domingo (17).

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